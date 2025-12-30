За неделю в Петербурге заболеваемости ОРИ и гриппом снизилась на 8 процентов

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает о разной динамике заболеваемости острыми респираторными инфекциями в двух регионах.

По данным на 52-ю неделю эпидсезона, в Санкт-Петербурге уровень суммарной заболеваемости ОРИ и гриппом снизился на 8,5% по сравнению с предыдущей неделей, эпидемические пороги не превышены. Заболеваемость COVID-19 в городе также снизилась — на 10,9%.

В Ленинградской области суммарная заболеваемость ОРИ и гриппом выросла на 21,8% по сравнению с предыдущей неделей. Эпидпороги также не превышены. При этом заболеваемость COVID-19 в области снизилась значительно — на 33,1%. В структуре ОРИ в обоих регионах среди циркулирующих вирусов преобладают SARS-CoV-2, риновирусы и вирусы парагриппа, сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти.

В преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор напоминает о необходимости обращения к врачу при первых симптомах заболевания и соблюдении профилактических мер: мытье рук, проветривании помещений, влажной уборке и обработке гаджетов.