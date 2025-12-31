Депутат предложил запустить в Петербурге регулярные конные экипажи

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев выступил с инициативой запустить в городе регулярное движение конных экипажей как официальный вид городского транспорта под брендом «Петербургский экипаж».

По замыслу депутата, проект призван повысить туристическую привлекательность города и создать экологичную альтернативу для познавательного отдыха в центре. Основой концепции может стать создание замкнутых маршрутов по наименее загруженным улицам исторического центра, паркам и пригородам, превратив конные поездки из разового аттракциона в полноценный транспортный и экскурсионный сервис.

Для реализации инициативы Цивилев предложил определить оператора и разработать единые стандарты: от формы кучеров-экскурсоводов и дизайна экипажей до системы аудиосопровождения и строительства специализированной инфраструктуры — «конных станций» с навесами, поилками и пунктами ветеринарного контроля.

Финансирование, по его мнению, возможно на принципах государственно-частного партнерства: город инвестирует в инфраструктуру, а частный оператор отвечает за подвижной состав и эксплуатацию. Депутат считает, что проект создаст новый туристический продукт, сотни рабочих мест и предложит комфортную, бесшумную транспортную альтернативу.

Цивилев уже направил официальное обращение вице-губернаторам Борису Пиотровскому и Кириллу Полякову с предложением создать межведомственную рабочую группу для детальной проработки идеи.