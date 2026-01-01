С января ставка НДС в России увеличится до 22%

С 1 января 2026 года ставка налога на добавленную стоимость в России повысится с 20% до 22%.

Соответствующий закон был принят Государственной думой в ноябре прошлого года. Льготная ставка в размере 10% сохранится для социально значимых товаров, включая основные продукты питания, медицинские товары и товары для детей.

Повышение ставки налога является частью пакета поправок в бюджетное и налоговое законодательство. По оценкам правительства, это может привести к росту потребительских цен в диапазоне от 1% до 1,5%. Власти ссылаются на опыт 2019 года, когда увеличение НДС с 18% до 20% вызвало временный рост инфляции. Ожидается, что и в этот раз влияние на цены будет краткосрочным.

Что касается рынка жилья, то сделки по продаже квартир в России освобождены от НДС. Однако эксперты указывают, что увеличение налога затронет застройщиков на этапах реализации проектов. Рост стоимости строительных материалов, работ и услуг может привести к удорожанию нового жилья. Оценки возможного повышения цен разнятся — от 1,5% до 5%. Некоторые аналитики полагают, что высокая конкуренция и государственные ипотечные программы будут сдерживать рост.

Повышение НДС сильнее отразится на коммерческой недвижимости, так как операции с ней облагаются этим налогом. Особенно это затронет компании на упрощенной системе налогообложения, не имеющие возможности возместить входной НДС.

Согласно заявлениям Минфина, ключевыми приоритетами бюджетной политики остаются выполнение социальных обязательств, обеспечение обороны и безопасности, а также достижение национальных целей развития до 2030 года.