Юрист Хаминский не считает слова Нагиева на «Елках-12» правовым преступлением

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский высказал мнение, что телеведущий Дмитрий Нагиев, вероятно, не ставил целью критиковать фильмы на военные темы как направление кинематографа в целом.

По словам Хаминского, для такого кино с советских времен задана высокая планка, и на фоне классических шедевров действительно недопустимо снимать посредственные ленты, так как «серость» не способна воспитать уважение к подвигам предков, пишет NEWS.ru.

В то же время юрист отметил, что самому Нагиеву следует быть скромнее, учитывая, что «Елки-12», по оценкам зрителей и критиков, набирают в рейтингах в среднем лишь пять баллов из десяти.

С правовой точки зрения Хаминский считает, что в высказываниях актера нет составов административных правонарушений или преступлений. Он пояснил, что статья УК об оскорблении военнослужащего касается только отношений между военнослужащими, а нормы о дискредитации армии или об оскорблении неприменимы, так как слова Нагиева не содержали прямых призывов, оскорбительных формулировок или заведомо ложной информации.

Ранее депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев потребовал признать Нагиева иноагентом после его речи на премьере фильма.