Эксперты назвали ключевые противоречия в мемуарах принца Гарри

С момента публикации скандальных мемуаров принца Гарри Spare прошло три года. Однако некоторые громкие заявления герцога и его супруги Меган Маркл в книгу не вошли или были сформулированы иначе.

В своей книге Гарри не стал подробно раскрывать самые обсуждаемые ранее темы. Например, он не упомянул в мемуарах шокирующее заявление из интервью Опре Уинфри. Тогда речь шла о вопросах члена королевской семьи по поводу цвета кожи их будущего сына. Позже в интервью по случаю выхода книги герцог Сассекский заявил, что не называл свою семью расистами. Он сослался на «бессознательную предвзятость».

Аналогично, утверждения Меган о том, что ей якобы мешали получить профессиональную помощь во время суицидальных мыслей, в книге не повторились. Гарри описал момент, когда застал жену рыдающей, но не стал раскрывать тему институциональных преград, сообщает The Mirror.

Описание так называемого саммита в Сандрингеме также изменилось. Ранее Гарри заявлял, что принц Уильям «кричал и ругался» на него. В книге этот эпизод смягчили. Гарри написал, что его брат был «подавлен» и готов был выслушать.

Возникла путаница и в истории их отношений. Вопреки более ранним заявлениям о тайной свадьбе за три дня до публичной церемонии, в мемуарах эту церемонию в саду описали как неофициальную и юридически недействительную. Не совпали и детали их первого свидания: от первоначальной версии о свидании вслепую до последующего рассказа об общении по FaceTime и расхождения в описании наряда Меган.

Напомним, что обновленное издание книги в мягкой обложке выпустили в октябре. Оно разошлось тиражом больше шести миллионов экземпляров, но не содержало новых глав или серьезных правок. Некоторые эксперты восприняли это как возможный жест в сторону королевской семьи.