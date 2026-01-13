Чиновника оштрафовали за нерассмотрение обращения жителя Ленобласти

В Ленинградской области чиновника оштрафовали за нерассмотрение обращения гражданина. Мировой судья назначил виновному штраф в размере пяти тысяч рублей.

Прокуратура выяснила, что администрация города Коммунар в Гатчинском районе проигнорировала обращение жителя. В связи с этим на должностное лицо завели административное дело за нарушение правил работы с обращениями граждан.

Мировой судья рассмотрел материалы дела и признал должностное лицо виновным. В качестве наказания суд назначил административный штраф в размере пяти тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Ленинградской области.

В настоящее время прокуратура продолжает осуществлять контроль за надлежащим рассмотрением обращений граждан должностными лицами местных органов власти.