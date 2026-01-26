Имущество актера из «Папиных дочек» объявлено в розыск из-за долгов

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) объявила в розыск имущество актера Михаила Казакова, известного по роли Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки». Основанием для розыска стала задолженность по кредитным платежам.

Основания для розыска имущества актера

По данным судебных материалов, сотрудники ФССП объявили о розыске имущества Михаила Казакова. Данное решение приняло специализированное подразделение ФССП, созданное для работы со скрывающимися должниками и их активами.

В материалах дела указано, что общая сумма задолженности актера приближается к двум миллионам рублей, из которых свыше 1,4 миллиона составляют неисполненные обязательства по кредитам. Конкретный перечень разыскиваемого имущества в открытых документах не уточняется.

Суд над Лерчек

Ситуация с Казаковым развивается на фоне других резонансных судебных процессов, затрагивающих публичных лиц. Так, продолжаются судебные разбирательства по делу блогера Валерии Чекалиной известной под псевдонимом Лерчек. На одном из недавних заседаний в Гагаринском суде Москвы ей, как и ее бывшему супругу Артему Чекалину, продлили меру пресечения в виде домашнего ареста еще на шесть месяцев.

По словам блогера, которая в настоящее время находится в состоянии беременности, ограничения серьезно затрудняют ей жизнь, включая доступ к необходимой медицинской помощи и возможность заработка.

Правовые и финансовые сложности в деле Чекалиной

Адвокаты Чекалиной настаивают на неправильной квалификации обвинений, утверждая, что претензии к их подзащитной лежат в налоговой, а не в финансовой сфере, что может влиять на избранную меру пресечения. В свою очередь, сама Валерия Чекалина указывает на тяжелое финансовое положение, сложившееся из-за невозможности работать в условиях домашнего ареста, включая запрет на использование Интернета и средств связи.

По ее словам, в этот период поддержку ей оказывает новый спутник жизни, а жилье предоставлено безвозмездно знакомой.