Архитектор Мамошин рассказал о своем пути в профессии и любви к Петербургу

Заслуженный архитектор России Михаил Мамошин рассказал о своем профессиональном пути, ключевых проектах и философском взгляде на развитие Петербурга. Он подчеркнул, что ощущает себя частью архитектурной традиции города и считает служение ему главной миссией.

Член Всемирного клуба петербуржцев в беседе с «Петербургским дневником» подробно остановился на своем увлечении восстановлением утраченных храмов, назвав это направление сакральным и чрезвычайно важным.

Мамошин отметил, что Петербург потерял около тысячи культовых сооружений. Поэтому работа по их воссозданию. Например, огромное значение имеет текущий проект Борисоглебского храма на Синопской набережной.

Архитектор также поделился взглядами на современную застройку. Он выразил озабоченность потерей петербургской идентичности в новых районах. По его словам, там возводят бюджетные дома без учета местного культурного кода. Ментальной сутью города он назвал сочетание классицистичности и нордизма, выделив уникальность местного штукатурного барокко.

Также Мамошин поддержал ограничение высоты в историческом центре и высказался за осмысленное размещение высотных доминант в узловых точках, например, в районе пересечения крупных магистралей.