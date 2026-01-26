На Петергофском шоссе установили новый светофор

В Красносельском районе Санкт-Петербурга создан новый светофор. Объект предназначен для повышения эффективности движения трамваев маршрута № 60.

Работы выполнены по заказу СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения». Как сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга, специалисты установили светофорные колонки, смонтировали светофорное и периферийное оборудование, выполнили монтаж оборудования связи, а также установили детекторы транспорта.

Данные технические решения позволяют учитывать текущую дорожную обстановку и снижать задержки общественного транспорта, повышая его регулярность. Светофор будет регулировать движение в составе Автоматизированной системы управления дорожным движением Санкт-Петербурга, представляющей собой комплекс мер, обеспечивающих сбор и обработку информации о транспортных потоках.

Врио председателя Комтранса Дмитрий Ваньчков отметил, что развитие дорожной инфраструктуры должно не только повышать пропускную способность улично-дорожной сети, но и обеспечивать высокий уровень безопасности. По его словам, новый светофорный объект направлен на защиту интересов всех участников дорожного движения.

Напомним, что в 2026 году новые светофоры появятся в восьми районах Северной столицы.