Петербург отмечает 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады

Санкт-Петербург готовится отметить 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В программу памятных мероприятий войдут торжественные церемонии, концерт и праздничный салют.

Программа основных мероприятий

Торжества 27 января начнутся с церемоний возложения цветов и венков к монументам, связанным с блокадой. В 11:00 начнется акция у Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. В этот же день венки возложат на Пискаревском и Смоленском кладбищах, у мемориала «Журавли» и других памятных мест.

В 15:00 в БКЗ «Октябрьский» состоится бесплатный праздничный концерт для ветеранов и жителей блокадного города. А в 21:00 с территории Петропавловской крепости будет дан салют из 30 залпов, который станет первым официальным фейерверком в центре города в этом году.

Дополнительные акции

В полдень с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости прозвучит традиционный памятный выстрел. На стрелке Васильевского острова дважды зажгутся огни на Ростральных колоннах: с 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 22:00. Вечером специальную подсветку в цвета ленты Ленинградской Победы получат Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура.

Также городские власти напомнили о существовании специального пешеходного маршрута по знаковым местам блокадной истории, который начинается от площади Восстания и завершается на Пискаревском мемориале. Кроме того, с 26 по 28 января для жителей блокадного Ленинграда будет организован бесплатный проезд в общественном транспорте по предъявлении соответствующего удостоверения.

Блокада Ленинграда

Напомним, что осада города началась 8 сентября 1941 года. Она продолжалась 872 дня и была окончательно снята 27 января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской наступательной операции. На протяжении всей осады город подвергался постоянным артиллерийским обстрелам и бомбардировкам. Самой тяжелой проблемой стал массовый голод, который унес жизни от шестисот тысяч до миллиона человек.

Ключевую роль в выживании города сыграла «Дорога жизни» — ледовая трасса через Ладожское озеро, по которой проходило снабжение и эвакуация населения.

Блокада была прорвана 18 января 1943 года в ходе операции «Искра». Это позволило восстановить сухопутную связь с Большой землей. Полное освобождение города в январе 1944 года стало одним из переломных событий Великой Отечественной.