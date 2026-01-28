Политик призвал ограничить рост тарифов ЖКУ уровнем годовой инфляции

Политик предложил законодательно ограничить повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги уровнем годовой инфляции.

Координатор московского отделения одной из партий Роман Крастелев в беседе с RuNews24.ru поделился мнением о необходимости активного участия государства в сдерживании роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. По его словам, ключевым является не частота повышений, а их размер.

Эксперт пояснил, что если рост тарифов неизбежен по объективным причинам, то должны быть созданы компенсационные механизмы. Одним из них может стать временное освобождение энергетических компаний от части налогов.

Крастелев также отметил важность усиления контрольных проверок управляющих компаний. По его мнению, некоторые из них под предлогом общего роста цен неоправданно завышают свои тарифы. Отдельной проблемой был назван рост взносов на капитальный ремонт, который эксперт охарактеризовал как нестабильную финансовую пирамиду, риски которой в итоге лягут на потребителей.

Политик упомянул недавнюю инициативу о законодательном ограничении роста тарифов ЖКХ уровнем годовой инфляции. Крастелев добавил, что для граждан удобнее поэтапное повышение — оно менее ощутимо для бюджета, чем единовременный скачок.