Колесов сообщил о приближении к Петербургу холодного антициклона

В Санкт-Петербурге ожидается серьезное похолодание к выходным. Ночные температуры могут опуститься до -25 градусов.

Начальник Гидрометцентра Северной столицы Александр Колесов сообщил о приближении холодной погоды. На данный момент температура воздуха в городе держится в диапазоне от -10 до -15 градусов.

По его словам, перспективы прояснения погоды появятся к выходным. Антициклон над территорией Финляндии усиливается и постепенно смещается на юг в сторону Санкт-Петербурга. Это приведет к повышению атмосферного давления и будет способствовать разрыву облачности и появлению солнца.

В своем Telegram-канале синоптик отметил, что разброс температур даже на небольшой территории сейчас очень велик. При облачности температура составляет -9…-12 градусов, а на соседних участках с ясным небом уже наблюдается -20…-25 градусов.

Он добавил, что холодная погода в ближайшие дни уже очевидна. По его словам, остается определиться с диапазоном температур, который в ночные часы при прояснениях к выходным должен составить -25 градусов.