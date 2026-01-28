Эксперт назвал ключевые сферы по внедрению ИИ

IТ-предприниматель оценил государственные инициативы по внедрению искусственного интеллекта, указав на ключевые риски и приоритетные сферы применения.

Военный приоритет

Эксперт назвал искусственный интеллект прежде всего военной технологией. Этот подход подтверждает практика США, где государство консолидирует разработки в этой сфере для нужд армии. Об этом сообщил IТ-предприниматель Игорь Ашманов в беседе с «ФедералПресс».

По мнению Ашманова, создание доверенного ИИ для оборонных целей в России также должно стать государственной задачей. Частный бизнес обладает ограниченными ресурсами и часто избегает таких проектов.

Ключевые риски

Эксперт выделяет несколько групп угроз при непродуманном внедрении ИИ. Помимо утечек данных, это дискредитация контента и попытки использовать технологии для снятия персональной ответственности, когда чиновник или сотрудник ссылается на решение алгоритма. Отдельную опасность эксперт видит в образовании, где генеративный ИИ способствует фальсификации обучения и снижению качества знаний.

Ашманов предлагает четкое разграничение. Необходимо активно применять ИИ в расчетах для экономики, энергетики, транспорта и в военных целях, но запретить или максимально ограничить генеративный искусственный интеллект в законотворчестве, судопроизводстве и коммуникации государства с гражданами.

Он также выступает за законодательный запрет на принятие ИИ юридически значимых решений, таких как отказ в кредите или возбуждение уголовного дела.

Барьеры для развития

По оценке эксперта, реализация масштабных планов в области ИИ в России сталкивается с серьезными препятствиями. Ашманов называет главными из них многократное отставание в финансировании от США, дефицит вычислительных мощностей из-за ограничений на поставку оборудования и острую нехватку собственных квалифицированных кадров в этой изначально американской технологической парадигме.

В этих условиях догнать лидеров в симметричной гонке невозможно и не нужно. Вместо этого необходим асимметричный ответ — разработка принципиально новых, собственных решений.

Ашманов проводит параллель с историей ажиотажа вокруг блокчейна, предупреждая, что без экономического обоснования и карты рисков масштабное внедрение ИИ может превратиться в аналогичный «пузырь». При этом он поддерживает сопротивление бездумному внедрению генеративных технологий, которые, по его наблюдениям, часто служат лишь для имитации деятельности и приводят к деградации профессиональных навыков.