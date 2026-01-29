Депутат Смолин рассказал о цели реформы высшего образования

Переход российских вузов на новую систему высшего образования с отказом от бакалавриата и магистратуры призван повысить качество подготовки выпускников. Реформа начнется с ведущих университетов в 2026–2027 учебном году.

Действующая система привела к снижению уровня знаний. По его словам, бакалавриат давал студентам лишь общие знания без формирования достаточной квалификации. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

По его словам, новая программа базового высшего образования будет построена по принципу классического специалитета. Специализированное высшее образование, которое заменит магистратуру, будет преследовать две основные цели: повышение квалификации выпускника-бакалавра и углублённое изучение узкой профессиональной области.

В качестве примера депутат привел юридическое образование. Выпускник базовой программы станет юристом широкого профиля, а после специализированной подготовки сможет работать в сфере уголовного права.

В беседе с 360.ru Смолин отметил, что новая система способна повысить привлекательность российского высшего образования для иностранных студентов. Однако у реформы есть и потенциальные минусы. Увеличение сроков обучения потребует дополнительного финансирования, а в проекте бюджета на соответствующий период отдельные статьи на эти цели пока не заложены. Депутат не исключил, что в такой ситуации может произойти сокращение количества бюджетных мест в вузах.

Согласно планам Министерства науки и высшего образования, массовый переход высших учебных заведений на новую систему начнется в 2027 году. В 2026–2027 учебном году на обновленную модель перейдут только ведущие университеты страны.