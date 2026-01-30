Эксперты рассказали о расхождение заявленных и реальных объемов багажников

Специалисты выяснили, что производители автомобилей часто завышают заявленные объемы багажников. Особенно серьезные расхождения были выявлены у моделей премиальных брендов.

Эксперты провели независимую оценку вместимости багажников почти трех сотен современных автомобилей. Результаты показали, что заявленные производителями объемы часто не совпадают с реальными. Разница в отдельных случаях может достигать 350 литров.

Особенно часто завышенные показатели встречаются у автомобилей премиальных марок. Среди бюджетных моделей расхождения минимальны — например, у кроссовера Dacia Duster реальный объем даже немного превышает указанный в спецификациях, сообщает 110km.ru.

По словам экспертов, причина таких несоответствий кроется в отсутствии единого стандарта измерения вместимости. Дело в том, что каждый производитель волен самостоятельно выбирать методику, включая или исключая из расчета нишу для запасного колеса, пространство до потолка или только до уровня полки.

Для объективной оценки специалисты используют стандартизированную методику. Благодаря заполнению багажника специальными пеноматериалами удается получить сопоставимые данные. Так, у популярных немецких кроссоверов разница между паспортным и реальным объемом достигала 250 литров. Это эквивалентно целому чемодану, который может не поместиться, несмотря на уверения производителя.

Специалисты советуют покупателям не полагаться исключительно на цифры в технических характеристиках. По их словам, во время тест-драйва стоит попробовать загрузить в багажник те вещи, которые планируется перевозить регулярно. Также важно учитывать удобство погрузки, ширину проема и наличие дополнительных мест для хранения.