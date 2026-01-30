В Петербурге разработали программу для ускорения общественного транспорта

Власти Санкт-Петербурга представили обновленную программу развития транспортной системы. Ее ключевая задача заключается в ускорении движения наземного общественного транспорта.

Согласно программе, низкая регулярность движения в часы пик остается характерной проблемой для многих маршрутов. Причиной называют задержки рейсов в общем транспортном потоке. Средняя эксплуатационная скорость автобуса по итогам 2025 года составила 14,8 километров в час, трамвая достигла 13,8 километра в час, троллейбуса — 13,4 километров в час.

Для решения проблемы выделены три основных механизма. Первый заключается в развитии сети выделенных полос для общественного транспорта. В 2025 году такая полоса была организована на Комендантском проспекте.

По данным Комитета по транспорту Петербурга, это сократило время в пути в часы пик почти вдвое и увеличило среднюю скорость движения примерно на 50% для 16 маршрутов. В 2026 году выделенную полосу планируют создать на участке Коломяжского проспекта.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в интервью на телеканале «Санкт-Петербург» заявил, что вопрос о создании новой полосы движения уже решен. Он также объявил о запуске экспресс-маршрутов, которые будут следовать без остановок до станции «Комендантский проспект». По словам Полякова, пассажиропоток на этой станции сравним с показателями средних станций метро. Введение выделенной полосы существенно повысило скорость движения общественного транспорта.

Второе направление предполагает обособление трамвайных путей. Согласно программе, 37% их общего километража уже обособлены, что радикально ускоряет движение. Рассматриваются проекты по обособлению путей на Наличной улице, проспекте Добролюбова, проспекте Обуховской Обороны, Володарском мосту и Среднем проспекте В.О. Ожидаемый эффект — повышение средней эксплуатационной скорости на 10–15%.

Третий механизм заключается во внедрении интеллектуальных систем управления светофорами. Речь идет о координированном управлении и системах, обеспечивающих приоритетный проезд для загруженных автобусов и трамваев. Координированное управление уже действует на основных магистралях, включая Невский, Московский и Литейный проспекты. Для работы таких систем светофорные объекты должны быть подключены к единой автоматизированной системе управления дорожным движением (АСУДД). На данный момент в нее входит 84,2% из 1900 городских светофоров.

Параллельно ведется установка комплексов фотовидеофиксации для контроля за соблюдением правил на выделенных полосах. В 2025 году за движение или остановку на них было вынесено свыше 132 тысяч постановлений.

Представители Комитета по транспорту отмечают, что при выборе приоритета между разными видами транспорта в сложных ситуациях предпочтение, как правило, отдается рельсовому — трамваям. Утверждены дорожные карты по ускорению движения девяти трамвайных маршрутов, связывающих отдельные районы города.

Ранее Петергофском шоссе был открыт новый светофорный комплекс. Врио председателя Комитета по транспорту Петербурга Дмитрий Ваньчков подчеркнул, что он является частью АСУДД. Эта система собирает и обрабатывает информацию о транспортных потоках, после чего использует её для управления движением.