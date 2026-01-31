В Петербурге усилят контроль за работой общественного транспорта из-за морозов

В связи с наступлением устойчивых холодов в Санкт-Петербурге усилен контроль за работой общественного транспорта.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков на совещании оперативного штаба.

По прогнозам, в ближайшие дни в городе сохранятся температуры до минус 20 градусов ночью, возможны снегопады. Для обеспечения комфортного перемещения горожан решено усилить мониторинг технического состояния автобусов, троллейбусов и трамваев, а также температурного режима в их салонах, пишет пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.

На предприятиях подготовлен резервный подвижной состав, организованы специальные бригады для прогрева транспорта, аварийные службы переведены в режим повышенной готовности. Проведен дополнительный инструктаж с водителями.

В достаточном количестве заготовлены противогололедные реагенты и готова снегоуборочная техника. Налажено взаимодействие с Комитетом по благоустройству и районными администрациями для оперативной уборки подъездных путей.

К работе в зимних условиях также подготовился аэропорт Пулково, обеспеченный необходимой техникой и материалами для противообледенительной обработки.

Оперативный штаб по противодействию нештатным ситуациям на транспорте был создан по поручению вице-губернатора Кирилла Полякова 10 января в связи с обильными снегопадами. В его состав вошли подведомственные Комитету по транспорту учреждения и предприятия.