Понедельник, 2 февраля 2026
$75.73 €90.47 ¥10.87
-7.8 C
Санкт-Петербург
Новости

В Петербурге задержали контактировавшего с пропавшим девятилетним мальчиком

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Сотрудники полиции задержали мужчину, который контактировал с девятилетним мальчиком незадолго до его исчезновения в Санкт-Петербурге. 

Уголовное дело о безвестном исчезновении ребенка возбуждено по статье об убийстве. По данным следствия, 30 января около 14:00 мальчик покинул место своего жительства в Красносельском районе Северной столицы и не вернулся домой. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Следователи отмечают, что по последним данным ребенок сел в автомобиль к подозреваемому и с того момента не выходил на связь.

В настоящее время полицейские задержали мужчину, который общался с пропавшим до его исчезновения. Следствие продолжает работу по установлению полной картины произошедшего и выяснению всех обстоятельств инцидента.

Напомним, что в настоящее время на территории Петербурга продолжаются поиски девятилетнего мальчика, который пропал 30 января. В мероприятиях по поиску ребенка на Таллинском шоссе задействовано свыше 200 человек.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Наука

Телескоп TESS снял уходящую межзвездную комету 3I/ATLAS

Космический телескоп TESS зафиксировал редкий пролет межзвездного объекта 3I/ATLAS, покидающего Солнечную систему. Данные позволили ученым обнаружить необычное поведение кометы и ее уникальный химический состав.Незапланированная фиксация объектаВ январе 2026 года космический телескоп TESS случайно зафиксировал межзвездный объект 3I/ATLAS. Он стал третьим подтвержденным гостем из другой звездной системы после Оумуамуа и кометы Борисова. На видеозаписи, составленной из 28 часов наблюдений, объект выглядит как движущаяся светящаяся точка.Ученые обратили внимание на наличие так называемого противохвоста — пылевого шлейфа, направленного в сторону Солнца. Анализ архивных данных TESS показал, что аппарат заснял этот объект еще в мае 2025 года, за два месяца до его официального открытия. На ранних снимках комета не проявляла активности и была практически незаметна на фоне звезд.Физические характеристикиНаблюдения с помощью телескопов «Хаббл»...
Читать далее
Вне СПб

Адвокат Лурье рассказала о состоянии квартиры после выселения Долиной

Квартира в Хамовниках была передана новой собственнице Полине Лурье в хорошем состоянии. Адвокат покупательницы подтвердила, что Лариса Долина полностью погасила коммунальные долги перед выездом.Передача квартирыПроцесс передачи квартиры в районе Хамовники от народной артистки Ларисы Долиной к Полине Лурье окончательно завершен. Адвокат новой собственницы Светлана Свириденко сообщила, что жилье было получено в удовлетворительном состоянии. По ее словам, перед выездом предыдущая владелица обеспечила порядок в помещениях.Также в беседе с порталом MSK1.ru Свириденко отметила, что все коммунальные платежи, включая расчеты за последний месяц проживания Долиной, были полностью оплачены. В связи с этим у Полины Лурье не возникает материальных претензий к певице по данным пунктам.Напомним, что фактическая передача ключей адвокату Лурье состоялась 19 января, после того как Мосгорсуд утвердил решение о выселении.Съемная квартира...
Читать далее

Интересное

новости СПб дтп ленобласть дети полиция суд погода Россия убийство петербург следствие пожар мошенничество закон благоустройство цены здоровье задержание ученые штрафы эвакуация долги ребенок Китай штраф пенсии мошенники парковки пенсионеры александр дрозденко автомобили спасатели выплаты розыск космос мурино проекты Россельхознадзор общественный транспорт кирилл поляков Александр Колесов взятки уборка снега депутаты шоу

Новости дня

Новости

За 2025 год петербуржцы получили свыше 200 тысяч консультаций по парковкам

Бизнес-вести

Особой экономической зоне «Санкт-Петербург» исполнилось 20 лет

Деньги

В феврале часть российских пенсионеров могут получить повышенные выплаты

Новости

Эксперт Пименов рассказал о рисках от легализации онлайн-казино в России

Новости

Страховщиков могут заставить требовать возмещения с пьяных виновников ДТП

Вне СПб

Шоу Меган Маркл на Netflix может не получить третьего сезона

Ленинградская область

Финансирование программы благоустройства в Ленобласти увеличили на 150 млн

Новости

Сотрудникам Комтранса Петербурга представили нового председателя

Новости

Группа черных риелторов обманула петербуржцев на 13 млн рублей

Деньги

С марта получить онлайн-микрозайм в России можно будет только по биометрии

Новости

Продюсер Рудченко назвал заявление Долиной лукавством и давлением на жалость

Новости

В Кронштадте создадут полигон для испытаний БПЛА на аэродроме Бычье поле

Деньги

Россиянам рассказали об увеличении размера маткапитала с февраля

Новости

Два экс-полицейских предстанут перед судом в Петербурге за мошенничество

Наука

Телескоп TESS снял уходящую межзвездную комету 3I/ATLAS

Город

Больше 200 человек ищут пропавшего девятилетнего мальчика в Петербурге

Новости

УФАС вынесло предупреждение «Клинике Будь Здоров» за рекламную рассылку

Город

В Петербурге обсудили перспективы КРТ после снятия моратория

Вне СПб

Адвокат Лурье рассказала о состоянии квартиры после выселения Долиной

Новости

У пропавшей Ирины Усольцевой нашли неоплаченные штрафы за нарушения ПДД

Новости

В Мурино полицейские ликвидировали узел связи иностранных мошенников

Город

Колесов назвал самый холодный день текущей зимы в Петербурге

Город

Hyundai Motor отказалась от права на обратный выкуп бывшего завода в Петербурге

Вне СПб

Билли Айлиш в третий раз выиграла Grammy в номинации «Песня года»

Новости

Женские оверсайз костюмы могут стать главным трендом весны-лета 2026

Город

Свыше 6,6 млн петербуржцев воспользовались транспортом в морозные выходные

Город

Петербуржцы жалуются на неубранный снег и гололед

Новости

Производители предупредили о подорожании смартфонов в России весной 2026 года

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb