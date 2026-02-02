В Петербурге задержали контактировавшего с пропавшим девятилетним мальчиком

Сотрудники полиции задержали мужчину, который контактировал с девятилетним мальчиком незадолго до его исчезновения в Санкт-Петербурге.

Уголовное дело о безвестном исчезновении ребенка возбуждено по статье об убийстве. По данным следствия, 30 января около 14:00 мальчик покинул место своего жительства в Красносельском районе Северной столицы и не вернулся домой. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Следователи отмечают, что по последним данным ребенок сел в автомобиль к подозреваемому и с того момента не выходил на связь.

В настоящее время полицейские задержали мужчину, который общался с пропавшим до его исчезновения. Следствие продолжает работу по установлению полной картины произошедшего и выяснению всех обстоятельств инцидента.

Напомним, что в настоящее время на территории Петербурга продолжаются поиски девятилетнего мальчика, который пропал 30 января. В мероприятиях по поиску ребенка на Таллинском шоссе задействовано свыше 200 человек.