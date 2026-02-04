Прокуратура нашла трещины и следы протечек в доме на Ремесленной улице

Сотрудники прокуратуры обнаружили нарушения при содержании общего имущества в многоквартирном доме в Санкт-Петербурге. Управляющей компании предписано устранить многочисленные дефекты на лестничных площадках.

В ходе проверки исполнения жилищного законодательства прокуратура Петроградского района Северной столицы установила факты ненадлежащего содержания общедомового имущества. Нарушения были выявлены в доме № 5 на Ремесленной улице.

На потолках и стенах лестничных площадок здания повсеместно наблюдаются трещины, отслоения краски и штукатурки, а также следы протечек. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

По результатам проверки районный прокурор направил представление генеральному директору управляющей организации ООО «Жилкомсервис № 2 Петроградского района». В документе содержатся требования об устранении выявленных нарушений жилищного законодательства.