Забота о внуках может замедлять возрастное снижение когнитивных способностей

Исследователи выяснили, что участие бабушек и дедушек в уходе за внуками может положительно влиять на их когнитивные функции в пожилом возрасте.

Методология исследования

Группа исследователей под руководством Флавии Черечес из Тилбургского университета провела анализ данных о почти трех тысячах бабушек и дедушек. Информация была получена в рамках масштабного Английского продольного исследования старения (English Longitudinal Study of Ageing).

Средний возраст участников составляет 67 лет. Испытуемые трижды в период с 2016 по 2022 год проходили анкетирование и серию когнитивных тестов. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Психология и старение» (Psychology and Aging).

В анкетах они указывали, ухаживали ли за внуками в прошедшем году, а также описывали частоту и характер этой помощи. В обязанности мог входить присмотр, совместные игры, помощь с учебой, приготовление еды или сопровождение детей на занятия.

Сравнение результатов когнитивного тестирования показало, что пожилые люди, участвовавшие в уходе за внуками, в среднем демонстрировали более высокие показатели вербальной беглости и эпизодической памяти по сравнению с теми, кто такой заботы не осуществлял. Различия сохранялись даже после учета возраста, общего состояния здоровья и других значимых факторов.

Значение роли опекуна

Авторы работы обратили внимание на важный нюанс. Наибольшее положительное влияние на когнитивные функции оказывала не частота или конкретный вид деятельности, а сам факт принятия на себя роли активного опекуна, вовлеченного в жизнь младшего поколения.

Как отметила Флавия Черечес, решающее значение может иметь общий контекст, в котором происходит уход. Добровольная помощь в благоприятной и поддерживающей семейной обстановке, вероятно, оказывает иное воздействие на психологическое и когнитивное состояние пожилого человека, чем вынужденный или воспринимаемый как обременительный уход, сопряженный со стрессом и отсутствием поддержки.

Исследование также выявило дополнительную взаимосвязь: пожилые люди с изначально более высоким уровнем когнитивных способностей чаще участвовали в разнообразных активностях с внуками, таких как развивающие игры или помощь с домашними заданиями. Это может частично объяснять наблюдаемую корреляцию, указывая на двусторонний характер связи между вовлеченностью и сохранением умственных функций.

Результаты работы

Полученные данные вносят вклад в понимание факторов, способствующих так называемому «успешному старению» — сохранению физического и психического здоровья в пожилом возрасте. Работа подчеркивает потенциальную пользу социальной и межпоколенческой активности, которая часто является естественной частью жизни многих семей.