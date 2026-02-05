Суд приостановил работу клиники «ГорЗдрав» за нарушения при обследовании

Суд Санкт-Петербурга приостановил деятельность медицинской организации «ГорЗдрав» на 30 суток. Решение связано с нарушениями, допущенными при обследовании работника, у которого позже был выявлен туберкулез.

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности медицинскую компанию ООО «ГорЗдрав». Поводом для этого стал иск Центра гигиены и эпидемиологии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Учреждение зафиксировало у сотрудника АО «Фирма Флоридан» случай диссеминированного туберкулеза легких 12 января 2026 года. Ранее пациент проходил флюорографию в «ГорЗдраве», где врачи не выявили у него никаких медицинских противопоказаний.

Расследование выявило в действиях «ГорЗдрава» нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Медицинская организация не соблюдала установленные санитарные правила и не выполнила необходимые противоэпидемические мероприятия. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В суде представитель компании просил снизить меру ответственности, заявив, что большинство нарушений уже исправлено. Несмотря на это, суд постановил приостановить деятельность «ГорЗдрава» на 30 суток, начиная с 30 января 2026 года.