Анна Тимофеева рассказала о правилах наследования автомобиля со штрафами

Отказаться от обремененного кредитом и штрафами автомобиля не получится. Эксперт отметила, что закон требует принимать наследство целиком либо отказываться от всего сразу.

Принцип универсальности наследственного правопреемства

Согласно Гражданскому кодексу России, наследство представляет собой единый комплекс. Он включает все имущество, права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент смерти. Этот принцип универсального правопреемства означает, что наследник не может принять лишь часть наследства и отказаться от другой, такой как автомобиль с непогашенным кредитом или накопленными штрафами.

Нотариус Анна Тимофеева в беседе с 110km.ru отметила, что законодательством предусмотрено только два варианта: принять наследство целиком либо отказаться от него полностью. Это правило установлено для защиты интересов кредиторов умершего и обеспечения стабильности гражданского оборота. Таким образом, если наследство включает автомобиль с долгами, наследнику предстоит сделать выбор. Он может принять все наследство целиком вместе с потенциальными долгами либо отказаться от него полностью.

Оценка рисков и пределы ответственности наследника

Для принятия взвешенного решения необходимо оценить общую стоимость всего наследства и сопоставить ее с объемом переходящих обязательств. Наследнику переходят все связанные с автомобилем долги: невыплаченный кредит, штрафы за нарушение ПДД, а также возможные задолженности по страховке или техобслуживанию.

При этом закон ограничивает ответственность наследника. Он должен погасить долги умершего только в пределах стоимости полученного имущества. Например, если наследство оценено в три миллиона рублей, а общая сумма долгов составляет 500 тысяч, наследник обязан выплатить не больше данной суммы.

Если общая сумма долгов превышает стоимость всего наследства, наследник обязан выплатить только сумму в пределах этой оценочной стоимости. Этот принцип служит важной защитой, предотвращая взыскание долгов с личного имущества наследника. Для точной оценки ситуации необходимо запросить у нотариуса полную опись наследства и провести предварительную финансовую экспертизу.

Процедура отказа

Отказ от наследства при неприемлемых рисках требует юридически корректного оформления. Наследник должен подать соответствующее заявление нотариусу в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Такой отказ является окончательным и безвозвратным. Отказаться можно только от всей наследственной массы целиком. Выбор другого наследника или отказ с оговорками невозможен, за исключением случаев, прямо предусмотренных завещанием с подназначенным лицом.

Особые правила действуют для несовершеннолетних или недееспособных наследников. От их имени отказ может быть осуществлен только с предварительного разрешения органов опеки и попечительства, которые будут оценивать, не ущемляются ли при этом права подопечного.