Глава РАН объяснил аномалии кометы 3I/ATLAS ее межзвездным происхождением

Президент Российской академии наук Геннадий Красников дал научное объяснение аномальному поведению кометы 3I/ATLAS. Он связал нестандартные характеристики объекта с его межзвездным происхождением, исключающим длительное воздействие солнечного ветра.

Межзвездное происхождение

Красников в беседе с РИА Новости объяснил аномальное поведение кометы 3I/ATLAS, вызвавшей большой интерес в конце 2025 года. По его словам, объект демонстрировал необычные изменения скорости вращения и цвета именно потому, что является первым зарегистрированным межзвездным объектом такого типа. Кометы Солнечной системы, многократно проходя близко к Солнцу, имеют поверхность, долго обработанную солнечным ветром, что делает их поведение более предсказуемым. Поверхность и структура 3I/ATLAS, никогда не подвергавшиеся такому воздействию, сохранили свои первоначальные свойства, что и привело к наблюдаемым отклонениям от стандартных моделей.

Глава РАН подчеркнул, что с научной точки зрения все особенности кометы были объяснимы и не являлись сенсацией. Он отметил, что некоторые интерпретации, пытавшиеся представить объект как инопланетный корабль, были лишены оснований и порождены желанием создать ажиотаж.

Наблюдаемые аномалии и научный контекст

Объект 3I/ATLAS был впервые зафиксирован телескопом Hubble в июле 2025 года. Одной из особенностей объекта стал выраженный оппозиционный эффект — нестандартное повышение яркости при определенном расположении небесных тел. Хотя это известное явление, его интенсивность у данной кометы превышала типичные значения.

Другой особенностью стали локализованные и стабильные во времени выбросы вещества с поверхности. Для большинства комет Солнечной системы такие выбросы носят более хаотичный характер и сильно зависят от солнечного нагрева. Кроме того, ось вращения 3I/ATLAS была необычно ориентирована относительно Солнца, что также могло влиять на периодичность изменения ее яркости.

Геннадий Красников отметил, что несмотря на ее необычные свойства, орбита и потенциальная опасность кометы для Земли были рассчитаны точно. Траектория полета включала сближение с нашей планетой 19 декабря 2025 года и последующее движение к Юпитеру, не создавая при этом никакой угрозы.