Понедельник, 9 февраля 2026
$77.05 €91.05 ¥11.11
-8.9 C
Санкт-Петербург
Город

Гендиректора управляющей компании в Петербурге оштрафовали на 125 тысяч рублей

Даниил Александров
Фото: abn.agency

По требованию прокуратуры Московского района Санкт-Петербурга руководитель управляющей компании привлечен к ответственности. На него наложен административный штраф в размере 125 тысяч рублей.

Сотрудники прокуратуры проверили соблюдение законодательства в жилищно-коммунальной сфере. В ходе надзорных мероприятий были установлены факты ненадлежащего содержания многоквартирного дома со стороны управляющей компании ООО «УК «13 Квартал».

По итогам проверки прокуратура района внесла представление в адрес генерального директора организации. Документ был рассмотрен и удовлетворен, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Кроме того, Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга привлекла генерального директора управляющей компании к административной ответственности. Материалы прокурорской проверки подтвердили нарушения лицензионных требований при управлении многоквартирными домами. По соответствующей статье виновному лицу назначен штраф в размере 125 тысяч рублей.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

Лариса Долина после скандала запланировала интенсивный гастрольный график

Певица Лариса Долина сформировала насыщенный график выступлений на 2026 год. Народная артистка России расширила географию гастролей и готова выступать на различных площадках.Изменение концертной стратегииДля того чтобы заработать на покупку новой московской квартиры, Лариса Долина планирует в 2026 году напряженный график выступлений. Согласно афише, с февраля по ноябрь запланировано 21 выступление. Шесть из них — участие в тематических «сборных» концертах, посвященных, например, 90-летию Людмилы Гурченко или Международному женскому дню. В таких мероприятиях доход распределяется между всеми артистами, что обычно снижает индивидуальный гонорар по сравнению с сольным выступлением.Еще шесть событий связаны с театральными проектами. Певица занята в постановках Театра на Таганке. Она появится один раз в спектакле «Фигаро» и пять раз в мюзикле «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит». Вместимость основной сцены...
Читать далее
Наука

Астрономы нашли органические молекулы в выбросах кометы 3I/ATLAS

Ученые обнаружили наличие разнообразных органических молекул в выбросах межзвездной кометы 3I/ATLAS. Исследователи зафиксировали метанол, цианид и метан в составе объекта, прибывшего из другой звездной системы.Органические соединенияПовторные наблюдения космической обсерватории SPHEREx за межзвездной кометой 3I/ATLAS в декабре 2025 года помогли ученых узнать ее химический состав. Согласно предварительному отчету исследователей, в коме объекта идентифицированы органические молекулы метанола, цианида и метана. Хотя эти соединения служат основой земной биологии, они также способны формироваться в космосе в результате абиогенных химических реакций. Еще одним открытием стало неожиданное увеличение яркости кометы, зафиксированное спустя примерно два месяца после ее перигелия. Данные о составе кометы были опубликованы в журнале Research Notes of the AAS.Данное явление типично для комет и объясняется интенсивной сублимацией летучих соединений, таких как водяной лед,...
Читать далее

Интересное

новости СПб дтп ленобласть смерть суд погода авария Россия убийство петербург пожар строительство прокуратура московский район деньги здоровье ученые штрафы жильё электричество документы реконструкция спасатели транспорт реклама ресторан космос актер ск италия ксения собчак пенсия общественный транспорт кирилл поляков Александр Колесов алименты сми депутаты квартира судебные приставы автобусы уфас певица комитет по транспорту приговор

Новости дня

Новости

Блогер Костоев выступил против идеи запрета порносайтов для бездетных россиян

Ленинградская область

Авария на ЛЭП оставила без света часть поселков в Ленобласти

Город

Депутаты Петербурга обсудили способы сократить время ожидания на светофорах

Новости

Индия расширяет поддержку для глубокотехнологичных стартапов

Город

Олег Белозеров сообщил о ходе строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Город

Наталия Сидоркевич рассказала о миссии Всемирного клуба петербуржцев

Новости

В Петербурге суд подтвердил законность решения УФАС о рекламе ВТБ

Новости

Спасатели ликвидировали 200 квадратных метров пожара на Шкиперском протоке

Новости

Оскандалившаяся Долина сменила место регистрации после решения суда о выселении

Новости

Дмитрий Тарасов опроверг слухи о финансовых проблемах

Новости

Прокуратура проведет проверку из-за задымления в электропоезде из Петербурга

Новости

Жители Петербурга отмечают 145 лет со дня смерти Достоевского

Деньги

В 2026 году семьи с низким доходом могут получить бесплатное жилье

Новости

Инопланетяне услышат с Земли слово «Нищенка»

Город

По итогам 2025 года автобусный парк № 6 в Петербурге признали самым безопасным

Город

Колесов рассказал о кратковременном потеплении на территории Петербурга

Новости

Актриса сериала «Не родись красивой» опровергла сообщения о серьезной травме

Новости

Спустя 34 года суд вынес заочный приговор по делу об убийстве Игоря Талькова

Новости

Котяков опроверг планы по новому повышению пенсионного возраста

Деньги

Россиянам рассказали о льготах для многодетных семей в 2026 году

Новости

Суд взыскал с петербуржца компенсацию за продажу фигурки Почтальона Печкина

Новости

По дорогам Петербурга начали курсировать «умные» электробусы

Наука

Ученый Дрю Досс опроверг предположения о существовании жизни на комете 3I/ATLAS

Вне СПб

Меган Маркл появилась на красной ковровой дорожке в Лос-Анджелесе без супруга

Деньги

Соцфонд сообщил о росте средней пенсии работающих россиян

Новости

Лариса Долина после скандала запланировала интенсивный гастрольный график

Новости

Больше 50 концертов Нурлана Сабурова отменены после запрета на въезд в Россию

Новости

Запуск новой Seedance от ByteDance вызвал рост акций медиакомпаний из КНР

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb