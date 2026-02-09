Гендиректора управляющей компании в Петербурге оштрафовали на 125 тысяч рублей

По требованию прокуратуры Московского района Санкт-Петербурга руководитель управляющей компании привлечен к ответственности. На него наложен административный штраф в размере 125 тысяч рублей.

Сотрудники прокуратуры проверили соблюдение законодательства в жилищно-коммунальной сфере. В ходе надзорных мероприятий были установлены факты ненадлежащего содержания многоквартирного дома со стороны управляющей компании ООО «УК «13 Квартал».

По итогам проверки прокуратура района внесла представление в адрес генерального директора организации. Документ был рассмотрен и удовлетворен, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Кроме того, Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга привлекла генерального директора управляющей компании к административной ответственности. Материалы прокурорской проверки подтвердили нарушения лицензионных требований при управлении многоквартирными домами. По соответствующей статье виновному лицу назначен штраф в размере 125 тысяч рублей.