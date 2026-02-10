В Петербурге провели внеплановую проверку в автопарке коммерческого перевозчика

Представители Комитета по транспорту Санкт-Петербурга совместно с Госавтоинспекцией провели внеплановый рейд в одном из автобусных парков коммерческого перевозчика. Поводом стали сообщения пассажиров с просьбой проверить качество обслуживания.

В ходе проверки специалисты осмотрели 38 автобусов перед выходом на линию. Было зафиксировано восемь нарушений, связанных с загрязнением салонов и обивки сидений, а также слабым освещением у дверей. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.

Сотрудники ГАИ Колпинского района проверили 20 транспортных средств. Ими было выписано пять постановлений: четыре — за неудовлетворительное техническое состояние автобусов и одно — за отсутствие необходимой медицинской отметки в путевом листе водителя.

Автобусы, не соответствующие требованиям, были отстранены от работы до устранения всех замечаний. На маршруты вместо них вышел резервный транспорт. С водителями также провели профилактический инструктаж о строгом соблюдении правил дорожного движения.