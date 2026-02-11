Сапегина поддержала решение Богомолова уйти с поста ректора Школы-студии МХАТ

Актриса Алиса Сапегина поддержала решение Константина Богомолова досрочно покинуть пост исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

Сапегина положительно оценила решение режиссера Константина Богомолова оставить должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. В беседе с 360.ru она заявила, что ознакомилась с открытым письмом противников назначения и согласна с приведенными доводами.

Актриса подчеркнула, что Богомолов является востребованным деятелем культуры и имеет достаточно других проектов, помимо административной работы в вузе.

Напомним, Богомолов обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой освободить его от должности спустя 19 дней после назначения. По некоторым данным, режиссер не смог совмещать руководство Школой-студией с работой в качестве художественного руководителя Театра на Бронной.

Ранее против его назначения выступили несколько известных выпускников вуза, включая Антона Шагина и Юлию Меньшову. Позднее группа актеров во главе с Марьяной Спивак опубликовала открытое письмо с требованием пересмотреть кадровое решение.