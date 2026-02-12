Первая декада февраля в Петербурге стала самой холодной с 2012 года

Первая декада февраля 2026 года в Санкт-Петербурге стала самой холодной за последние 14 лет. Средняя температура воздуха составила -11 градусов, что на 5,5 градуса ниже климатической нормы.

Начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов подвел метеорологические итоги первой декады февраля. По его данным, средняя температура воздуха за этот период в городе составила ровно -11 градусов.

Такого низкого показателя в начале февраля не наблюдалось с 2012 года. Даже в холодном 2021 году средняя температура декады была выше — минус 10 градусов. В большинстве же лет этот показатель колебался от -1 до -6 градусов, а в 2016 году превышал нулевую отметку, отметил синоптик в своем Telegram-канале.

Несмотря на практически ежедневный снег, который шел в течение восьми дней, количество выпавших осадков оказалось на уровне пяти миллиметров, и составляет 16% от месячной нормы.

Солнечная погода радовала петербуржцев шесть дней, общая продолжительность солнечного сияния достигла 20 часов. Это почти вдвое меньше рекордного показателя 1996 года (36,9 часа), но превышает уровень предыдущих лет.

Для сравнения синоптик сообщил, что в 2021 году солнце светило 21 час, в 2012-м — 28,6 часа. По его словам, самой пасмурной выдалась первая декада февраля 2016 года, когда солнце показалось лишь однажды 1 февраля всего на один час и затем исчезло на 11 дней.