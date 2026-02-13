Ученикам школы в Колпино рассказали о штрафах за безбилетный проезд

Сотрудники СПб ГКУ «Организатор перевозок» совместно с полицейскими провели профилактическую беседу с учениками 7–8 классов одной из школ в Колпино.

Специалисты разъяснили школьникам правила оплаты проезда в общественном транспорте и размер штрафов за их нарушение. Об этом сообщили в официальном сообществе «Организатора перевозок» в социальной сети «ВКонтакте».

В мероприятии приняли участие 38 подростков. Заместитель начальника Управления контроля оплаты проезда «Организатора перевозок» Владимир Ботвин рассказал о порядке работы контролеров и регулярности рейдов по выявлению безбилетных пассажиров.

Начальник ОМВД по Колпинскому району Василий Москаленко обратил внимание школьников на правовые последствия правонарушений, включая административную ответственность за безбилетный проезд.

В транспортном ведомстве отметили, что подобные встречи проводятся на регулярной основе по средам. Их задача предупреждать девиантное поведение среди молодежи и воспитывать уважение к закону и общественному порядку.