За что россиянам могут отключить газ в 2026 году

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу изменения в порядке отключения газа в жилых помещениях. Поставщики получат право приостанавливать подачу топлива без судебного решения при выявлении нарушений безопасности, включая недопуск специалистов, истекший срок службы оборудования и отсутствие договора на техобслуживание.

Отключение газа без суда

Депутат Госдумы Владимир Кошелев пояснил, что новые нормы направлены на предотвращение аварийных ситуаций, создающих угрозу для жителей многоквартирных домов. Ранее для отключения газа требовались долгие судебные процедуры. Теперь основанием для приостановки подачи топлива станут такие нарушения, как недопуск специалистов для обязательных проверок, эксплуатация приборов с истекшим сроком службы, игнорирование предписаний по устранению неисправностей, отсутствие договора на техобслуживание и самовольная замена плит и колонок без соблюдения правил.

По словам парламентария, поставщики обязаны уведомить владельцев жилья за несколько дней до отключения. Возобновление подачи газа возможно только после полного устранения нарушений и повторной проверки. Наиболее частыми проблемами при проверках остаются неисправности вентиляции, установка декоративных панелей, перекрывающих доступ к трубам, и использование оборудования с истекшим сроком эксплуатации.

Единые сроки оплаты и электронные паспорта домов

Помимо газового регулирования, с 1 марта меняются правила оплаты коммунальных услуг. Квитанции обязаны направлять не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным, а крайний срок оплаты переносится с 10-го на 15-е число. Данные сроки являются обязательными и не могут изменяться решением собрания собственников или договором с управляющей компанией.

Параллельно запускается цифровизация управления жилым фондом: для каждого многоквартирного дома вводится обязательный электронный паспорт с полными техническими и эксплуатационными данными. Управляющие компании обязаны готовить годовой отчет по установленной форме и размещать его в государственной информационной системе ЖКХ. В открытом доступе жильцы смогут отслеживать перечень и стоимость проведенных работ, расходование средств на содержание и ремонт.

Новые требования к УК

Отметим, что также 1 марта вводится государственное регулирование тарифов на обслуживание, ремонт, установку и замену внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Проводить техобслуживание смогут как газораспределительные организации, так и поставщики газа.

Кроме того, в тарифы разрешат включать только обоснованные расходы, напрямую связанные с работами у потребителей. Для удаленных населенных пунктов предусмотрен повышающий коэффициент, учитывающий транспортные издержки.

С 1 сентября ужесточаются лицензионные требования к управляющим компаниям. Срок рассмотрения заявлений сокращается с 30 до 10 дней. При этом вводятся обязательные условия для работы. Компания должна иметь оборудованный офис для приема граждан. В штате необходимо наличие инженера и бухгалтера с профильным образованием и опытом работы. Также требуется круглосуточная работа аварийно-диспетчерской службы.

По мнению экспертов, это повысит минимальный стандарт качества управления домами и сократит число формальных УК, не ведущих реальной деятельности. Реформа также обязывает ТСЖ, ЖСК и управляющие организации ежегодно отчитываться перед собственниками через ГИС ЖКХ с указанием всех финансовых показателей и задолженностей.