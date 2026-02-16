Понедельник, 16 февраля 2026
$77.19 €91.56 ¥11.15
-10.9 C
Санкт-Петербург
Новости

За что россиянам могут отключить газ в 2026 году

Даниил Александров
Фото: abn.agency

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу изменения в порядке отключения газа в жилых помещениях. Поставщики получат право приостанавливать подачу топлива без судебного решения при выявлении нарушений безопасности, включая недопуск специалистов, истекший срок службы оборудования и отсутствие договора на техобслуживание.

Отключение газа без суда

Депутат Госдумы Владимир Кошелев пояснил, что новые нормы направлены на предотвращение аварийных ситуаций, создающих угрозу для жителей многоквартирных домов. Ранее для отключения газа требовались долгие судебные процедуры. Теперь основанием для приостановки подачи топлива станут такие нарушения, как недопуск специалистов для обязательных проверок, эксплуатация приборов с истекшим сроком службы, игнорирование предписаний по устранению неисправностей, отсутствие договора на техобслуживание и самовольная замена плит и колонок без соблюдения правил.

За что россиянам могут отключить газ в 2026 году
Фото: abn.agency

По словам парламентария, поставщики обязаны уведомить владельцев жилья за несколько дней до отключения. Возобновление подачи газа возможно только после полного устранения нарушений и повторной проверки. Наиболее частыми проблемами при проверках остаются неисправности вентиляции, установка декоративных панелей, перекрывающих доступ к трубам, и использование оборудования с истекшим сроком эксплуатации.

Единые сроки оплаты и электронные паспорта домов

Помимо газового регулирования, с 1 марта меняются правила оплаты коммунальных услуг. Квитанции обязаны направлять не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным, а крайний срок оплаты переносится с 10-го на 15-е число. Данные сроки являются обязательными и не могут изменяться решением собрания собственников или договором с управляющей компанией.

За что россиянам могут отключить газ в 2026 году
Фото: abn.agency

Параллельно запускается цифровизация управления жилым фондом: для каждого многоквартирного дома вводится обязательный электронный паспорт с полными техническими и эксплуатационными данными. Управляющие компании обязаны готовить годовой отчет по установленной форме и размещать его в государственной информационной системе ЖКХ. В открытом доступе жильцы смогут отслеживать перечень и стоимость проведенных работ, расходование средств на содержание и ремонт.

Новые требования к УК

Отметим, что также 1 марта вводится государственное регулирование тарифов на обслуживание, ремонт, установку и замену внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Проводить техобслуживание смогут как газораспределительные организации, так и поставщики газа.

Кроме того, в тарифы разрешат включать только обоснованные расходы, напрямую связанные с работами у потребителей. Для удаленных населенных пунктов предусмотрен повышающий коэффициент, учитывающий транспортные издержки.

С 1 сентября ужесточаются лицензионные требования к управляющим компаниям. Срок рассмотрения заявлений сокращается с 30 до 10 дней. При этом вводятся обязательные условия для работы. Компания должна иметь оборудованный офис для приема граждан. В штате необходимо наличие инженера и бухгалтера с профильным образованием и опытом работы. Также требуется круглосуточная работа аварийно-диспетчерской службы.

По мнению экспертов, это повысит минимальный стандарт качества управления домами и сократит число формальных УК, не ведущих реальной деятельности. Реформа также обязывает ТСЖ, ЖСК и управляющие организации ежегодно отчитываться перед собственниками через ГИС ЖКХ с указанием всех финансовых показателей и задолженностей.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

Экологичность – стратегический ориентир сети АЗС «Гапромнефть»

«Газпром нефть» объединила проекты и инициативы в сфере экологии в единую долгосрочную программу. Документ фиксирует единые принципы и устанавливает цели компании в области охраны окружающей среды по всей производственной цепочке – от геологоразведки до реализации нефтепродуктов.В программу вошли четыре направления – «Земля», «Воздух», «Вода» и «Живая среда». В направлении «Земля» планируется к 2030 году достичь стопроцентной утилизации и обезвреживания промышленных отходов, нарастить объем переработки упаковочных материалов до 15 тысяч тонн, обеспечить абсолютную надежность инфраструктуры на территориях с вечной мерзлотой.Долгосрочные цели по направлению «Воздух» предполагают снижение нагрузки на атмосферу: запланировано сокращение удельных выбросов на 40% от уровня 2022 года и поддержание показателя полезного использования попутного нефтяного газа (ПНГ) выше отраслевых нормативов – на уровне более 96%. Также приоритетами в направлении...
Читать далее
Новости

Оскандалившаяся Лариса Долина стала символом кумовства в шоу-бизнесе

В российском шоу-бизнесе десятилетиями складывалась система похожая на феодальную вертикаль. В ней связи и административный ресурс ценятся выше таланта. По мнению многих участников рынка, Лариса Долина занимает в этой иерархии ключевую позицию. Из певицы она превратилась в фигуру способную влиять на судьбы коллег.Система влияния и распределение благВ профессиональной среде давно сложилось негласное разделение. Дело в том, что одни исполнители известны благодаря голосу, другие — благодаря нужным связям. Лариса Долина по оценкам экспертов прошла путь от джазового андеграунда до статуса, позволяющего влиять на целую индустрию. Молодые музыканты боятся не столько критики от народной артистки за фальшивую ноту. Они понимают, что вердикт Долиной может закрыть или открыть дорогу на федеральные каналы и крупные концертные площадки. Певица стала символом «знака качества» который...
Читать далее

Интересное

новости СПб ленобласть полиция суд кража Россия петербург мигранты жкх праздник продукты Роспотребнадзор ученые задержание Госдума жильё снег тарифы шоу-бизнес александр дрозденко налоги газ приставы транспорт сборная россии фигурное катание космос зарплата пенсия кирилл поляков Александр Колесов туристы депутаты еда квартира ржд певица комитет по транспорту студенты трамваи депутат собака переезд королевская семья солнце

Новости дня

Новости

Sharovv — воздушные шарики с доставкой — яркий мир праздников онлайн

Новости

Человечество может перехватить межзвездную комету 3I/ATLAS

Город

Денис Усанов рассказал студентам о развитии транспорта в Петербурге

Город

Суд Петербурга вынес приговор пятерым организаторам нелегальной миграции

Новости

Директора двух стройфирм в Петербурге обвиняют в неуплате 150 млн налогов

Деньги

Эксперт Якубович назвал причину роста тарифов ЖКХ в России

Вне СПб

К приложению для посещения заповедников в России подключили новые территории

Новости

Депутат Чернышов предложил автоматически начислять налоговые вычеты

Ленинградская область

Александр Дрозденко пригласил жителей Ленобласти на праздничные гуляния

Вне СПб

Стало известно, когда Гренландия начнет подниматься из воды

Город

Вдоль ВСМ построят десять заводов по выпуску мостовых конструкций

Новости

Суд обязал компанию выплатить 1,2 млн рублей за фиктивное увольнение инженера

Новости

Китайский Новый год 2026: когда наступает год Огненной Лошади

Новости

Турагент Минасина рассказала о способе сэкономить на еде за границей

Новости

Сколько блинов можно съесть без вреда для здоровья

Новости

Почти 60% петербуржцев уже продают товары через сайты с объявлениями

Город

Крыши и парковки в понедельник от снега очистят в четырех районах

Деньги

В России могут заморозить тарифы на ЖКХ до 2028 года

Новости

Блины, гости и сжигание чучела: главные традиции Масленичной недели

Деньги

Российские пенсионеры смогут получить новую надбавку за трудовой стаж

Наука

NАSА запустило ракеты с Аляски для изучения «черных полярных сияний»

Вне СПб

Принцесса Кейт потеряла доверие к Гарри и Меган Маркл

Новости

Приложения для знакомств с ИИ могут лучше помогать одиноким людям в поисках пары

Новости

За две минуты Луна закроет 96 процентов солнечного диска

Новости

Полиция задержала подозреваемого в краже 14 млн рублей из квартиры в Петербурге

Новости

Оскандалившаяся Лариса Долина стала символом кумовства в шоу-бизнесе

Новости

Синоптик Колесов рассказал петербуржцам о потеплении на неделе

Наука

В хвосте инопланетного гостя 3I/ATLAS нашли органические молекулы

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb