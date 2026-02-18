Ленобласть увеличит набор рабочих из Индии до 13 тысяч человек в 2026 году

Ленинградская область планирует привлечь 13 тысяч работников из Индии в 2026 году, что на 20% превышает показатель предыдущего года.

Регион намерен увеличить набор иностранных работников из Индии в 2026 году. По словам вице-губернатора Ленобласти Егор Мищеряков, планируется привлечь 13 тысяч индийских специалистов, что на 20% превышает показатель предыдущего года. Индия входит в число лидеров по выдаче рабочих виз в регионе наряду с Китаем и Турцией.

Новым направлением для привлечения иностранной рабочей силы стало сельское хозяйство. По данным властей 11 аграрных организаций подали заявки на 386 специалистов из Индии. Общая кадровая потребность региона на первое февраля составляет 115 тысяч человек, сообщает «Невский проспект».

В администрации региона подчеркивают, что приоритет отдается трудоустройству российских граждан. Иностранные работники привлекаются только в тех случаях, когда закрыть вакансии отечественными кадрами не представляется возможным.