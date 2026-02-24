Вторник, 24 февраля 2026
Санкт-Петербург
Новости

Пожилая петербурженка получила 300 тысяч за падение на нечищеном тротуаре

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Прокуратура Кировского района потребовала взыскать 300 тысяч рублей компенсации в пользу 66-летней пенсионерки из Санкт-Петербурга. Пострадавшая сломала бедро, поскользнувшись на нечищеном тротуаре.

Сотрудники надзорного ведомства провели проверку по обращению 66-летней жительницы Северной столицы. Женщина сообщила, что днем 14 января 2026 года по пути на работу поскользнулась и упала возле дома на Новоовсяниковской улице.

В результате падения пенсионерка получила закрытый перелом бедренной кости со смещением и была госпитализирована. Пострадавшая до настоящего времени проходит лечение и нуждается в длительной медицинской реабилитации. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Также проверка показала, что обязанность по очистке указанной территории возложена на СПб ГБУ «Юго-западное управление региональных дорог и благоустройства». Прокуратура района направила в суд исковое заявление с требованием о возмещении морального вреда в размере 300 тысяч рублей. На данный момент иск находится на рассмотрении.

