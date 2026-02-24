К 250-летию адмирала Рикорда в Петербурге выпустят лимитированный «Подорожник»

В Санкт-Петербурге 26 февраля поступит в продажу лимитированная серия транспортных карт «Подорожник», посвященная 250-летию адмирала Петра Рикорда.

Представители СПб ГКУ «Организатор перевозок» анонсировали выпуск лимитированной серии проездных билетов «Подорожник», приуроченной к 250-летию со дня рождения адмирала Петра Ивановича Рикорда.

Продажа начнется утром 26 февраля во всех кассах метрополитена и официальных точках реализации. Тираж составит 50 тысяч экземпляров, стоимость карты находится на отметке в 90 рублей, рассказали в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Директор учреждения Виталий Войнов отметил, что для Петербурга имя адмирала имеет особое значение. По его словам, имя Рикорда олицетворяет доблесть, флотскую честь и дипломатическое искусство. Новая транспортная карта в уникальном дизайне станет для горожан напоминанием о великом земляке, прославившем страну далеко за ее пределами.

Напомним, что Петр Рикорд прославился как мореплаватель и герой обороны Кронштадта. Командуя камчатской флотилией, он дипломатическим путем вызволил из японского плена Василия Головина. Это помогло наладить мирные отношения между Россией и Японией. Рикорд внес большой вклад в науку, исследовав побережья Камчатки, Русской Америки и Алеутских островов. Он также стал одним из создателей Русского географического общества.

Директор Штаб-квартиры Русского географического общества в Петербурге Роман Рябинцев добавил, что в течение юбилейного года запланирован ряд мероприятий, посвященных памяти адмирала.