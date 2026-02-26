Представитель Сюткина опроверг наличие у музыканта привилегированных номеров

Представитель Валерия Сюткина Александр Шоболово опроверг информацию о том, что автомобиль артиста был оборудован номерами с буквами АМР, дающими привилегии на дороге.

Шоболов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об использовании артистом номеров с буквами АМР. Ранее один из Telegram-каналов сообщил, что музыкант якобы отказывается сдавать такие регистрационные знаки с Mercedes-Benz S450, не желая лишаться привилегий на дорогах.

В беседе с 360.ru Шоболов заявил, что сам Сюткин слышит об этом впервые. По словам представителя, номера были выданы артисту в качестве поощрения, однако никаких привилегий они не давали.

На данный момент певец сменил автомобиль, а знаки остались на прежней машине. В команде музыканта подчеркнули, что у Сюткина всё оформлено в соответствии с законодательством.