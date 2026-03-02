Понедельник, 2 марта 2026
Депутат Панеш призвал не повышать ключевую ставку в 2027 году

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету Каплан Панеш выступил против повышения ключевой ставки в 2027 году. По его словам, экономике нужно дать время адаптироваться к уже созданным условиям, а высокая ставка делает кредиты недоступными для бизнеса и подогревает инфляцию.

Каплан Панеш в беседе с NEWS.ru призвал продолжить плавное снижение ключевой ставки. Он отметил, что эффект от денежно-кредитной политики имеет накопительный характер и проявляется с задержкой. На инфляцию 2026 года продолжают влиять высокие значения ставки, поддерживавшиеся в 2025 году.

Парламентарий считает, что не следует повышать ставку при каждом месячном скачке цен. Ценовые ожидания предприятий снизились — средний ожидаемый темп прироста цен на три месяца вперед уменьшился до 5,9% в пересчете на год. Депутат предупредил, что новое повышение ставки может сбить этот позитивный настрой.

По его словам, высокая ключевая ставка делает кредиты практически недоступными для большинства предприятий. В 2025 году банки одобряли 17–18% заявок на кредиты. Доля отказов в автокредитовании доходила до 84%, по ипотеке — до 50% в летний период. Без заемных средств компании не могут развиваться, закупать оборудование и наращивать предложение товаров. 

