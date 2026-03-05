Долина показала новое жилье после потери квартиры в Хамовниках

В сети опубликовали первые кадры съемной квартиры Ларисы Долиной. Певица живет здесь после потери элитного жилья в Хамовниках. На видео виден диван за 60 тысяч рублей, цветы на подоконнике и рулонные шторы.

Новое жилье певицы

Лариса Долина рассказывала, что сняла квартиру на длительный срок по выгодной цене. На опубликованных кадрах запечатлен лишь один угол комнаты.

На видео попал диван стоимостью около 60 тысяч рублей, пара горшков с цветами и рулонные шторы. Пользователи отметили контраст с прежними апартаментами в Хамовниках, где были лепнина, позолота и картины. Некоторые иронично назвали новое жилье халупой, а другие выразили уверенность, что певица скоро обзаведется шикарной квартирой.

История скандальной сделки

Напомним, что летом 2024 года Лариса Долина под влиянием мошенников продала свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках предпринимательнице Полине Лурье. Злоумышленники убедили артистку, что она участвует в спецоперации, и она передала им все деньги.

Позже Долина оспорила сделку и суд первой инстанции вернул ей право собственности, оставив Лурье без денег и жилья. Однако Верховный суд признал покупательницу добросовестным приобретателем и восстановил справедливость. Судебные приставы обеспечили доступ Лурье в квартиру, которую певица долгое время не пускала новую владелицу.

Возможный подарок от бизнесмена

Директор певицы Сергей Пудовкин прокомментировал информацию о возможном подарке от бизнесмена Юрия Растегина, который ранее заявил о готовности предоставить Долиной новую квартиру. Пудовкин не стал опровергать слова мецената, но отреагировал сдержанно, пожелав, чтобы все случилось в свое время. Он подчеркнул, что квартирный скандал останется для артистки тяжелым воспоминанием на всю жизнь.

Ранее Растегин уже помогал Долиной, подарив помещение в центре Москвы для джазового клуба. Информация о возможном подарке вызвала неоднозначную реакцию в интернете. Многие усомнились, что певица действительно нуждается в помощи, опасаясь, что жилье могут предоставить за государственный счет. Комментаторы не верят в бедственное положение Долиной, учитывая ее доходы от концертов и музыкальной академии.

Новый релиз

Долина продолжает активную творческую деятельность. Представитель певицы сообщил о подготовке нового музыкального релиза под названием «Ваши голоса». Также планируются съемки яркого и позитивного клипа.

Пудовкин отметил, что работа над большой песней идет, и релиз станет важным событием для аудитории. Поклонникам предложили пока послушать на цифровых площадках последние релизы «Стена 2.0» и «Последнее прощай».