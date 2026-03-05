Четверг, 5 марта 2026
$77.61 €90.31 ¥11.22
0.6 C
Санкт-Петербург
Новости

Долина показала новое жилье после потери квартиры в Хамовниках

Даниил Александров
Фото: скриншот видео с YouTube-канала "Этери Бериашвили"

В сети опубликовали первые кадры съемной квартиры Ларисы Долиной. Певица живет здесь после потери элитного жилья в Хамовниках. На видео виден диван за 60 тысяч рублей, цветы на подоконнике и рулонные шторы.

Новое жилье певицы

Лариса Долина рассказывала, что сняла квартиру на длительный срок по выгодной цене. На опубликованных кадрах запечатлен лишь один угол комнаты.

Долина показала новое жилье после потери квартиры в Хамовниках
Фото: abn.agency

На видео попал диван стоимостью около 60 тысяч рублей, пара горшков с цветами и рулонные шторы. Пользователи отметили контраст с прежними апартаментами в Хамовниках, где были лепнина, позолота и картины. Некоторые иронично назвали новое жилье халупой, а другие выразили уверенность, что певица скоро обзаведется шикарной квартирой.

История скандальной сделки

Напомним, что летом 2024 года Лариса Долина под влиянием мошенников продала свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках предпринимательнице Полине Лурье. Злоумышленники убедили артистку, что она участвует в спецоперации, и она передала им все деньги.

Позже Долина оспорила сделку и суд первой инстанции вернул ей право собственности, оставив Лурье без денег и жилья. Однако Верховный суд признал покупательницу добросовестным приобретателем и восстановил справедливость. Судебные приставы обеспечили доступ Лурье в квартиру, которую певица долгое время не пускала новую владелицу.

Возможный подарок от бизнесмена

Директор певицы Сергей Пудовкин прокомментировал информацию о возможном подарке от бизнесмена Юрия Растегина, который ранее заявил о готовности предоставить Долиной новую квартиру. Пудовкин не стал опровергать слова мецената, но отреагировал сдержанно, пожелав, чтобы все случилось в свое время. Он подчеркнул, что квартирный скандал останется для артистки тяжелым воспоминанием на всю жизнь.

Долина показала новое жилье после потери квартиры в Хамовниках
Фото: abn.agency

Ранее Растегин уже помогал Долиной, подарив помещение в центре Москвы для джазового клуба. Информация о возможном подарке вызвала неоднозначную реакцию в интернете. Многие усомнились, что певица действительно нуждается в помощи, опасаясь, что жилье могут предоставить за государственный счет. Комментаторы не верят в бедственное положение Долиной, учитывая ее доходы от концертов и музыкальной академии.

Новый релиз

Долина продолжает активную творческую деятельность. Представитель певицы сообщил о подготовке нового музыкального релиза под названием «Ваши голоса». Также планируются съемки яркого и позитивного клипа.

Пудовкин отметил, что работа над большой песней идет, и релиз станет важным событием для аудитории. Поклонникам предложили пока послушать на цифровых площадках последние релизы «Стена 2.0» и «Последнее прощай».

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

ГК «ПСК» вошла в топ-3 застройщиков Петербурга

Первичный рынок жилья Санкт-Петербурга в первом квартале 2026 года продолжает адаптироваться к отмене массовой льготной ипотеки. После коррекции спроса в 2025 году смягчение денежно-кредитной политики во втором полугодии привело к постепенному восстановлению активности покупателей. На этом фоне Единый ресурс застройщиков зафиксировал изменение в структуре лидеров. Группа компаний «ПСК» впервые вошла в тройку крупнейших игроков.Первое место в рейтинге по объему текущего строительства сохраняет Setl Group с показателем 871 304 тысячи квадратных метров. Группа ЛСР удерживает вторую позицию. Группа компаний «ПСК» замыкает тройку лидеров с объемом 325 тысяч квадратных метров. Это соответствует 5,78 процента рынка. Примечательно, что рост компании пришелся на период сжатия рынка. Успех был достигнут не за счет экспансии в волатильный сегмент масс-маркета, а благодаря сбалансированному портфелю. В нем...
Читать далее
Деньги

Часть россиян получат пенсии перед Международным женским днем

Часть российских пенсионеров получат выплаты за март досрочно в связи с праздничными выходными.Социальный фонд России разъяснил порядок досрочных выплат пенсии в марте. Изменения затронут получателей, которым средства перечисляют на карты с 7 по 9 число каждого месяца. В этом году эти даты выпадают на праздничные и выходные дни. Поэтому пенсия поступит на счета 6 марта, в последний рабочий день перед длинными выходными.Пенсионерам, которые получают выплаты 8 числа через почту, пенсию доставят досрочно. Тем, кому почтальоны приносят деньги 7 или 9 марта, средства придут по обычному графику. Точную дату можно уточнить в отделениях почтовой связи.В Соцфонде пояснили, что изменения касаются всех видов пенсий. Это страховые, социальные и накопительные выплаты, а также пенсии по старости и инвалидности. Досрочно перечислят и другие...
Читать далее

Интересное

ленобласть дети Россия петербург кризис прокуратура алкоголь проверка пулково жкх наркотики деньги ЗакС Роспотребнадзор ученые чиновники штрафы тело рейтинг мчс арест доходы долги жильё школа труп пенсии выплаты жалоба подросток космос законопроект актер автобус кирилл поляков концерт рост цен туристы депутаты квартира певица комитет по транспорту уфас парковка россияне

Новости дня

Город

Петербуржцам рекомендовали оплачивать парковку через местное приложение

Новости

Авито: продажи винтажа к 8 марта в Петербурге выросли в 2,5 раза

Город

Петербург поставляет товары в 153 страны мира

Новости

Роботы не помогут решить проблему дефицита кадров

Новости

Концерт Ларисы Долиной в Коломне перенесли на ноябрь

Новости

ГК «ПСК» вошла в топ-3 застройщиков Петербурга

Вне СПб

Сын певицы Шер арестован за попытку попасть в женское общежитие элитной школы

Новости

В четверг поклонники и коллеги простились с Николаем Колядой

Город

Светлана Немоляева призвала сохранить «Ленфильм» для будущих поколений

Наука

Препараты для диабета уменьшают тягу к наркотикам

Новости

Петербуржец попал под арест за спасение вымышленного ребенка

Деньги

Часть россиян получат пенсии перед Международным женским днем

Наука

Корональные дыры оказались безопасны для Земли

Вне СПб

Раскрыты данные продаж товаров бренда Меган Маркл

Новости

В транспортном блоке Петербурга избрали нового председателя Молодежного совета

Деньги

Студентки из Петербурга получат 200 тысяч рублей за роды во время учебы

Новости

Прокуратуру просят проверить Shamana на нарушение закона о русском языке

Новости

Анатолий Карпов открыл детский этап Кубка России по шахматам

Новости

Шансы на отмену запрета въезда Нурлана Сабурова в Россию оценили в 20%

Новости

Авито: почти половина петербурженок обращаются к бьюти-мастерам перед 8 марта

Новости

Штрафы за нарушение перевозки детей выросли до 200 тысяч рублей

Новости

Инфекционист Мескина рассказала о защите от клещей в 2026 году

Новости

Apple представила самый дешевый макбук с процессором от iPhone

Деньги

Стало известно на сколько вырастут пенсии после апрельской индексации

Наука

Ученые нашли способ очистить марсианскую почву для выращивания растений

Новости

Пользователи Nintendo Switch 2 стали осторожнее покупать игры

Новости

Долги за ЖКХ начнут взыскивать по-новому с 2027 года

Новости

Петербуржцы сообщают о трупе на Суздальском озере

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb