В Санкт-Петербурге ищут баланс между школьными оценками и детством

Масштабный смотр альтернативного образования пройдет в Северной столице 22 марта, когда в пространстве «Севкабель Порт» свои двери для родителей распахнет фестиваль «Просто Учиться», собравший на одной площадке более полусотни частных школ, развивающих кружков и образовательных проектов из города и Ленинградской области.

Мероприятие станет навигатором для семей, все чаще рассматривающих негосударственный сектор как полноценную долгосрочную альтернативу традиционной школе, где при выборе учитывают не только академическую успеваемость, но и психологический комфорт, насыщенность среды и персональный подход к ребенку.

Гости фестиваля смогут лично пообщаться с руководителями учебных заведений, сравнить методики и уточнить детали поступления и финансовые условия, причем центральной темой дискуссий станет хрупкий баланс между интенсивной учебой и полноценным развитием личности.

Взрослая программа включит сессии по профориентации, юридическим нюансам обучения и детской кибербезопасности, а также обсуждение роли театра в образовании, олимпиадного движения и возможностей учебы за рубежом, в то время как для юных посетителей подготовлены мастер-классы, игры и интерактивная зона «Изолента времени» с презентацией детских проектов от IT до социальных инициатив, причем организаторы подчеркивают, что мероприятие ориентировано на самую широкую аудиторию и не имеет возрастных ограничений.

Организатором выступает проект «Просто Учиться», с 2020 года выполняющий функцию навигатора по рынку частного образования региона, а вход на фестиваль, который продлится с 10 утра до 7 вечера, будет свободным, но по предварительной регистрации.