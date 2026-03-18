В Петербурге усилят борьбу с фальсификатом в детском питании

В Смольном прошло первое в 2026 году заседание Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Как сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, участие приняли представители аппарата полпреда Президента, Россельхознадзора, Роспотребнадзора и полиции.

Собравшиеся подвели итоги работы за 2025 год и наметили планы на текущий период. Одним из ключевых направлений названа борьба с фальсификатом в сегменте детского питания и биологически активных добавок. Особое внимание уделят маркетплейсам, через которые, по данным властей, активно распространяется суррогатная продукция.

Планируется внедрить механизмы блокировки недобросовестных поставщиков и организовать изъятие нелегальных товаров непосредственно в пунктах выдачи заказов. Также перед профильными ведомствами поставлена задача выявить и перекрыть каналы проникновения контрафакта в город, включая возможные пути через морской порт.

Вице-губернатор отметил, что для повышения эффективности этой работы будет усилено межведомственное взаимодействие. Незаконный оборот промышленной продукции наносит урон бюджету, создает недобросовестную конкуренцию и несет риски для потребителей, поэтому борьба с ним должна носить системный характер.