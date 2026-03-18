Автовладельцам из Петербурга напомнили о способах оплаты парковок

Водителям из Санкт-Петербурга доступны шесть различных способов оплаты парковки.

В пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга сообщили, что заплатить за стоянку можно при помощи СМС-сообщений, мобильного приложения, сайта, паркоматов и альтернативных сервисов. Оплату необходимо произвести в течение 15 минут после размещения автомобиля.

При оплате через СМС водителю необходимо указать зону парковки, государственный регистрационный знак, планируемое время стоянки и категорию транспортного средства. Система подтверждает списание средств и направляет пользователю уведомление об успешном завершении операции.

Для оплаты через официальное мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга» необходимо пройти регистрацию и пополнить баланс с помощью телефона или банковской карты. Далее на интерактивной карте выбирается соответствующая зона, после чего платеж подтверждается. Аналогичный функционал доступен и на официальном сайте парковочного пространства после авторизации пользователя.

В транспортном ведомстве добавили, что паркоматы принимают к оплате только карты платежной системы «Мир». Чтобы воспользоваться устройством, необходимо вывести его из спящего режима, ввести номер зоны, категорию и госномер автомобиля, указать время парковки, а затем приложить карту к считывателю.

К числу альтернативных способов оплаты относятся мобильное приложение «Парковки России», устройства самообслуживания, онлайн-банки, приложение 2ГИС и Телеграм-бот. В Комтрансе напомнили, что покинуть парковочное место необходимо не позднее чем через десять минут после окончания оплаченного времени.

Ранее стало известно, что волонтеры СПб ГУП «Организатор перевозок» на регулярной основе оказывают поддержку участникам специальной военной операции. Сотрудники собирают и направляют в зону проведения СВО гуманитарные грузы, включая медикаменты, продукты питания, амуницию и предметы первой необходимости.