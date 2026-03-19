С апреля социальные пенсии инвалидам вырастут почти на семь процентов

В России с первого апреля 2026 года будут проиндексированы пенсии по инвалидности. Выплаты различаются в зависимости от вида пенсии, группы инвалидности и категории получателя.

Пенсии по инвалидности подразделяются на страховую, социальную и государственную. Условия назначения зависят от наличия трудового стажа, причины инвалидности и категории гражданина.

Социальная пенсия назначается инвалидам всех групп, детям-инвалидам и инвалидам с детства при отсутствии стажа. С 1 апреля 2026 года после индексации на 6,8% базовый размер составил 9,4 тысячи рублей. Инвалиды с детства I группы и дети-инвалиды получают 22,6 тысячи рублей.

Страховая пенсия выплачивается независимо от причины инвалидности при наличии любого стажа. С первого января 2026 года страховые пенсии по инвалидности были проиндексированы на 7,6% и составляют 9,5 тысячи рублей. Для инвалидов I группы она удваивается, для III группы ее уменьшают вдвое.

Государственная пенсия предусмотрена для отдельных категорий: военнослужащих по призыву, ставших инвалидами вследствие военной травмы, участников Великой Отечественной, жителей блокадного Ленинграда, пострадавших от радиационных катастроф и космонавтов.

Отметим, что заявление на пенсию по инвалидности подавать не требуется. Социальный фонд назначает ее автоматически на основании данных Федерального реестра инвалидов. Выплаты можно получать на карту, через «Почту России» или на дому.