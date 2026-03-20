Умер легендарный актер Чак Норрис в возрасте 86 лет

Американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис скончался в возрасте 86 лет после внезапной медицинской проблемы на Гавайях.

Об этом сообщила его семья в официальном заявлении, опубликованном в социальных сетях. Семья актера подтвердила, что он ушел из жизни утром 20 марта. В опубликованном сообщении говорится, что они извещают о внезапной кончине любимого Чака Норриса, и, хотя обстоятельства хотели бы оставить приватными, он ушел в окружении семьи. Родные назвали его преданным мужем, любящим отцом и дедом, замечательным братом и сердцем семьи.

Накануне портал TMZ сообщил, что Норрис был экстренно госпитализирован на острове Кауаи. По информации источников, актер тренировался, разговаривал по телефону с другом, находился в хорошем расположении духа и даже шутил, однако вскоре ему потребовалась срочная медицинская помощь. Точная причина госпитализации и смерти не раскрывается.

Напомним, Чак Норрис, настоящее имя Карлос Рэй Норрис, родился 10 марта 1940 года в Оклахоме . Он получил всемирную известность как исполнитель ролей в боевиках, в частности, благодаря главной роли в телесериале «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски». Широкую известность ему также принесла роль противника Брюса Ли в фильме «Путь дракона» (1972) .

Всего за девять дней до смерти, отмечая 86-летие, Норрис опубликовал в соцсетях видео с тренировки, где выглядел бодрым и энергичным.