Психолог объяснила, почему поколение X и миллениалы спорят о воспитании детей

Старшие поколения часто обвиняют тридцатилетних родителей в мягкотелости и требуют применения «ежовых рукавиц», тогда как миллениалы считают методы своих родителей насилием.

Однако, по мнению психолога и нейрофизиолога Ирины Павловой, это не спор о воспитании, а столкновение двух психологических травм. Поколение X, выросшее в 60-70-х годах, росло с ключом на шее и ремнем на стене. Родители пропадали на работе, времени на разговоры не было, и телесные наказания стали нормой.

В беседе с RuNews24.ru эксперт пояснила, что в результате выросла невероятная самостоятельность и выносливость, но вместе с тем сформировался колоссальный дефицит тепла и принятия. Представители этого поколения не умеют говорить о чувствах, их этому не учили.

Миллениалы, родившиеся в 90-е, росли в эпоху краха страны, криминала и растерянных родителей. Им недодали базового чувства безопасности. Став родителями, они бессознательно стремятся дать детям то, чего не получили сами. Если их били, они не поднимают руку, если ими не занимались, они выбирают разговор. Так родился феномен «родителей-переговорщиков».

Поколение X воспринимает такой подход как слабость, но наука последних лет дает аргументы против физических наказаний. Павлова объяснила, что когда ребенка бьют, гормон стресса кортизол захлестывает мозг, префронтальная кора блокируется, ребенок не учится хорошему, а только выживает и боится. Ремень не меняет поведение в долгосрочной перспективе: как только страх уходит, все возвращается.

Ссылаясь на исследование 500 детей за 15 лет, психолог отметила, что выросшие под физическими наказаниями имеют на 17 процентов более высокий уровень тревожности и хуже справляются со стрессом. У них формируется модель насилия: если кто-то слабее и не слушается, его можно ударить.

Поколение Z, цифровые аборигены, уже переводит спор в другую плоскость. Для них вопрос о ремне или разговоре архаичен — они прагматики, для которых спокойная мама важнее принципов.

Павлова призвала родителей, вспоминая фразы из своего детства, обращать внимание на внутренние ощущения. Если при обращении к ребенку поднимается волна — это говорит детская часть, которую когда-то не дослушали или ударили. Эксперт подчеркнула, что идеальных родителей не бывает, бывают «достаточно хорошие» — те, кто срывается, но умеет просить прощения.