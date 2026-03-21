Юрий Гальцев назвал Театр эстрады имени Аркадия Райкина святым местом

Накануне юбилея художественный руководитель Театра эстрады имени Аркадия Райкина, заслуженный артист России Юрий Гальцев стал героем видеопроекта «Культурный дневник». В интервью он рассказал о своем пути в профессию, о родителях и об особом значении театра в своей жизни.

Гальцев назвал театр святым местом, подчеркнув в беседе с «Петербургским дневником», что все стены здесь намоленные и духовные. Он вспомнил, как еще студентом Ленинградского института театра, музыки и кинематографии вживую видел на этой сцене Аркадия Райкина и его сына Константина в пьесе Семена Альтова «Мир дому твоему». Особенно дорогими для него стали воспоминания о встрече с Михаилом Жванецким в годы пандемии. Писатель зашел в театр мимоходом, и они долго сидели в гримерке Райкина, разговаривая о жизни и об этом здании.

Артист признался, что его творческим ориентиром всегда остается Аркадий Райкин. Ставя спектакли с молодыми актерами, он советует им мысленно спрашивать себя, как бы оценили работу Райкин, Шукшин, Высоцкий или Леонов. Если от этих мыслей становится приятно, значит, все идет правильно.

Гальцев рассказал, что портрет Аркадия Райкина появился у него еще в детстве. Актер был любимцем его отца, и эта черно-белая фотография долго стояла в доме, а позже стала своеобразной визитной карточкой самого Гальцева.

Огромную роль в его судьбе сыграл отец, Николай Афанасьевич. Артист назвал его не просто отцом, а старшим братом и близким другом. Он вспомнил, что родитель всегда поддерживал его начинания, а когда узнал о желании сына стать актером, удивился, но не препятствовал. Гальцев сначала поступил в ГИТИС на курс Оскара Ремеза и Людмилы Касаткиной, а затем, выдержав экзамены в ЛГИТМиК, выбрал Ленинград, где его педагогами стали Исаак Штокбант и Анатолий Шведерский.

Несмотря на то, что в студенческие годы Гальцев работал дворником и тайно выступал (что было запрещено), он ни в чем не нуждался и до сих пор с теплотой вспоминает годы учебы. Артист отметил, что молодые люди слушают его рассказы о жизни с открытыми ртами, а он, в свою очередь, продолжает черпать вдохновение в стенах театра, ставшего для него судьбой.