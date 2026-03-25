Авито: каждый четвертый исполнитель в Петербурге выбирает ремонт и строительство

Эксперты Авито опросили 10 тысяч жителей России и выяснили, какие услуги жители Санкт-Петербурга предлагают чаще всего и как продвигают свое дело. Исследование показало, что более половины горожан хотя бы эпизодически работают как исполнители, при этом мужчины активнее представлены в «технических» сферах, а женщины — в уходе и образовании.

Как сообщили в пресс-службе Авито, 54% опрошенных петербуржцев оказывают платные услуги, причем 18% занимаются этим постоянно, а 35% — время от времени. Наибольшая доля исполнителей зафиксирована среди мужчин (55%) и в возрастной группе 18–24 лет (56%). По специализациям лидируют образование и креативные услуги — их выбрали по четверти респондентов, следом идет ремонт и строительство с 22%. IT-услуги и перевозки набрали 20% и 19% соответственно. Гендерное разделение выражено ярко: мужчины в 42% случаев занимаются ремонтом, в 26% — перевозками и IT, тогда как женщины чаще всего предлагают красоту (26%), репетиторство (23%) и творческие услуги (21%).

Формат работы у большинства (38%) — разовые заказы, четверть работают в смешанном режиме, каждый пятый получает повторные обращения, а каждый десятый имеет долгосрочные договоры. Для привлечения клиентов 28% исполнителей используют самостоятельное продвижение (поднятие объявлений, таргетинг), 18% обращаются в агентства, 15% закупают рекламу в социальных сетях, 9% — в офлайне, 8% — в мессенджерах. При этом 51% респондентов не пользуются платными инструментами.

Главным каналом для поиска клиентов стал Авито Услуги — его указали 45% опрошенных. Соцсети и мессенджеры приносят заказы 33% исполнителей. Руководитель направления по работе с агентствами и партнерами Авито Николай Сентюрин отметил, что количество агентств, профессионально работающих с инструментами продвижения на площадке, увеличилось на 236% год к году, что подтверждает эффективность такого подхода. Директор по операциям вертикали Авито Услуги Андрей Чижов подчеркнул, что платформа предлагает исполнителям широкий выбор инструментов: гибкие форматы размещения, прозрачную аналитику и возможности брендирования, что помогает специалистам любого уровня выстраивать долгосрочные отношения с клиентами.