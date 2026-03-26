Военные пенсионеры могут претендовать на двойные выплаты

После службы в Минобороны, МВД, ФСБ и других ведомствах россияне имеют право на получение двух пенсий. Вторую выплату назначают при продолжении трудовой деятельности в гражданских организациях.

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в беседе с РИА Новости сообщил, что граждане, проходившие службу в Минобороны, МВД, ФСБ и других силовых ведомствах, имеют право на две пенсии.

По словам эксперта, если после назначения пенсии по линии ведомства они продолжают работать в гражданских организациях, то за них уплачиваются страховые взносы. Это формирует право на страховую пенсию по старости.

Для получения второй пенсии необходимо лично обратиться с заявлением в Социальный фонд России или МФЦ. Заявление также можно направить по почте или подать дистанционно через портал «Госуслуги». Обе пенсии индексируются в установленные сроки с учетом правил для каждой из них, добавил Балынин.