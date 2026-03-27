С апреля пенсии россиян проиндексируют почти на 7 процентов

Александра Лошенкова
В апреле 2026 года российских пенсионеров ожидают изменения в размерах выплат и сроках их перечисления. Социальные пенсии проиндексируют на 6,8%, а отдельным категориям граждан произведут автоматический перерасчет.

С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8%. Это ежегодное повышение, которое учитывает рост прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. Базовый размер социальной пенсии после индексации составит около 9,4 тысячи рублей. 

Для граждан с первой группой инвалидности выплата вырастет до 18,9 тысячи рублей, для людей с инвалидностью с детства первой группы и детей-инвалидов увеличится до 22,6 тысячи рублей. Средний размер социальной пенсии после повышения достигнет примерно 16,6  тысячи рублей.

Одновременно с социальной пенсией увеличатся выплаты по государственному пенсионному обеспечению. Повышение затронет участников Великой Отечественной, жителей блокадного Ленинграда, Севастополя и Сталинграда, а также граждан, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф.

Для пенсионеров, которым в апреле исполняется 80 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии будет удвоена. Общая прибавка в таком случае составит около 11 тысяч рублей в месяц. Фиксированную выплату к страховой пенсии также удваивают гражданам, которым в апреле присвоили первую группу инвалидности. Перерасчет в обоих случаях проводят автоматически на основании данных медико-социальной экспертизы.

Работающие пенсионеры, которые уволились в марте, получат пенсию с учетом всех пропущенных за время работы индексаций. Также перерасчет назначается при появлении иждивенцев, подтверждении северного или сельского стажа. В этих случаях повышенная пенсия начнет выплачиваться с апреля.

График перечисления пенсий и ежемесячных денежных выплат в апреле зависит от региона и способа доставки. При выплате на карту «Мир» деньги зачисляются в течение установленной даты. Если дата выпадает на выходной, пенсию переводят в последний рабочий день перед ним. 

В апреле досрочные выплаты пенсий запланированы на несколько дат. Средства могут перечислить 3 апреля за 4 и 5 апреля, 10 апреля за 11 и 12 апреля, 17 апреля за 18 и 19 апреля, а также 24 апреля за 25 и 26 апреля.

При доставке через Почту России выплаты производятся с 3 по 25 число месяца в соответствии с графиком конкретного отделения.

Наука

Ученые выясняют причины нахождения «термоядерного топлива» в составе 3I/ATLAS

Ученые обнаружили в межзвездном объекте 3I/ATLAS изотопы водорода, которые используются в термоядерном синтезе. Гарвардский астроном Ави Леб предположил, что это может указывать на искусственное происхождение объекта, однако исследователи считают аномалию результатом древнего формирования в экстремально холодной среде.Ученые из разных стран изучили спектр межзвездного объекта и нашли в нем два изотопа водорода, а именно дейтерий и тритий. Первый встречается во Вселенной повсеместно, а вот обнаружение второго поставило ученых в тупик. Дело в том, что именно их сочетание необходимо для термоядерных реакций. Об этом стало известно из статей, которые готовятся к публикации в журнале Nature.Ави Леб обратил внимание, что пропорции изотопов соответствуют топливу для термоядерного реактора. По его словам, дейтерий и тритий намекают на то, что на борту объекта может находиться компактный...
Общество

На Петербург надвигается смог: специалисты дали рекомендации по безопасности

При ухудшении экологической обстановки и появлении смога специалисты ГУ АО «Служба спасения» рекомендуют соблюдать ряд мер для минимизации негативного влияния на здоровье.Защита органов дыханияДаже простая марлевая повязка является эффективной защитой от взвешенных частиц, однако она не задерживает микрочастицы и газы. Маску рекомендуется смачивать. При этом важно учитывать, что ношение маски людьми с легочными заболеваниями может ухудшить их состояние, так как создается дополнительное сопротивление дыханию. Если есть возможность не выходить на улицу, лучше оставаться дома.Питьевой режим и питаниеНеобходимо пить больше чистой воды — не менее 2-2,5 литров в день, из них до 0,5 литра минеральной воды. Также рекомендуется выпивать 2-3 чашки хорошего зеленого чая в течение дня.Гигиенические процедурыКак можно чаще в течение дня следует принимать прохладный душ (5-20 минут). Это...
