С апреля пенсии россиян проиндексируют почти на 7 процентов

В апреле 2026 года российских пенсионеров ожидают изменения в размерах выплат и сроках их перечисления. Социальные пенсии проиндексируют на 6,8%, а отдельным категориям граждан произведут автоматический перерасчет.

С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8%. Это ежегодное повышение, которое учитывает рост прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. Базовый размер социальной пенсии после индексации составит около 9,4 тысячи рублей.

Для граждан с первой группой инвалидности выплата вырастет до 18,9 тысячи рублей, для людей с инвалидностью с детства первой группы и детей-инвалидов увеличится до 22,6 тысячи рублей. Средний размер социальной пенсии после повышения достигнет примерно 16,6 тысячи рублей.

Одновременно с социальной пенсией увеличатся выплаты по государственному пенсионному обеспечению. Повышение затронет участников Великой Отечественной, жителей блокадного Ленинграда, Севастополя и Сталинграда, а также граждан, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф.

Для пенсионеров, которым в апреле исполняется 80 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии будет удвоена. Общая прибавка в таком случае составит около 11 тысяч рублей в месяц. Фиксированную выплату к страховой пенсии также удваивают гражданам, которым в апреле присвоили первую группу инвалидности. Перерасчет в обоих случаях проводят автоматически на основании данных медико-социальной экспертизы.

Работающие пенсионеры, которые уволились в марте, получат пенсию с учетом всех пропущенных за время работы индексаций. Также перерасчет назначается при появлении иждивенцев, подтверждении северного или сельского стажа. В этих случаях повышенная пенсия начнет выплачиваться с апреля.

График перечисления пенсий и ежемесячных денежных выплат в апреле зависит от региона и способа доставки. При выплате на карту «Мир» деньги зачисляются в течение установленной даты. Если дата выпадает на выходной, пенсию переводят в последний рабочий день перед ним.

В апреле досрочные выплаты пенсий запланированы на несколько дат. Средства могут перечислить 3 апреля за 4 и 5 апреля, 10 апреля за 11 и 12 апреля, 17 апреля за 18 и 19 апреля, а также 24 апреля за 25 и 26 апреля.

При доставке через Почту России выплаты производятся с 3 по 25 число месяца в соответствии с графиком конкретного отделения.