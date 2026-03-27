Полицейские задержали вице-мэра Сочи и двух директоров департаментов

Ученые обнаружили в межзвездном объекте 3I/ATLAS изотопы водорода, которые используются в термоядерном синтезе. Гарвардский астроном Ави Леб предположил, что это может указывать на искусственное происхождение объекта, однако исследователи считают аномалию результатом древнего формирования в экстремально холодной среде.Ученые из разных стран изучили спектр межзвездного объекта и нашли в нем два изотопа водорода, а именно дейтерий и тритий. Первый встречается во Вселенной повсеместно, а вот обнаружение второго поставило ученых в тупик. Дело в том, что именно их сочетание необходимо для термоядерных реакций. Об этом стало известно из статей, которые готовятся к публикации в журнале Nature.Ави Леб обратил внимание, что пропорции изотопов соответствуют топливу для термоядерного реактора. По его словам, дейтерий и тритий намекают на то, что на борту объекта может находиться компактный...