Полицейские задержали вице-мэра Сочи и двух директоров департаментов

В Сочи задержаны три чиновника, включая заместителя главы города. Информацию о проведении следственных действий подтвердили в силовых органах и администрации курорта.
Правоохранители задержали заместителя мэра Сочи Евгения Горобца, директора правового департамента Романа Рябцева и директора департамента муниципального земельного контроля Аслана Ачмизова, сообщает «ФедералПресс».
Представители администрации города подтвердили задержания чиновников и отметили, что муниципалитет оказал всю необходимую помощь при проведении следственных действий.
Напомним, что 26 марта депутат Городского собрания Сочи Роман Кирюшин сложил свои полномочия. На данный момент неизвестно, связано ли это решение с проведенными обысками и задержаниями.