Бизнесмены Петербурга привлекли свыше 175 млрд рублей при поддержке фонда МСБ

Предприниматели Санкт-Петербурга привлекли больше 175 млрд рублей финансирования благодаря поручительствам городского Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса.

За 18 лет гарантийный капитал Фонда увеличился в 20 раз, сообщил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков. На недавнем заседании Совета Фонда был утвержден его объем на 2026 год, который составил 6,7 млрд рублей. Данный показатель на 6% выше показателей 2025 года.

В настоящее время Фонд занимает второе место среди региональных гарантийных организаций, добавил Поляков в мессенджере «Макс».

По его словам, поддержка предпринимательства входит в число основных приоритетов развития Петербурга. Городской Фонд предоставляет поручительства по кредитам и банковским гарантиям до 100 миллионов рублей. Благодаря такому подходу за все годы бизнес привлек больше 175 миллиардов рублей финансирования, а общий объем поручительств составил 62,2 миллиарда рублей.

Поляков добавил, что темп сохраняется и в текущем году. Так, сначала 2026 года уже выдано поручительств на сумму 816 миллионов рублей, что позволило привлечь свыше 1,8 миллиарда рублей. При этом треть поддержки пришлась на производственные компании.