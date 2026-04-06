В ЗакСе потратят 10 миллионов рублей на еду для мероприятий

Представители Законодательного собрания Санкт-Петербурга объявили тендер на организацию питания и обслуживание мероприятий с начальной ценой контракта десять миллионов рублей.

Парламентарии направят десять миллионов рублей на питание и обслуживание мероприятий до 30 ноября. В меню вошли 302 позиции: холодные и горячие закуски, салаты, супы, фрукты и напитки. Самым дорогим блюдом оказалось оливье с камчатским крабом и красной икрой за тысячу рублей.

Также в списке жареная семга за 950 рублей и мели-мело с королевскими креветками за 880 рублей. Кроме того, в меню есть суп-капучино из белых грибов с пудрой из сморчков и филе мраморной говядины в желе с луковым мармеладом. Об этом сообщает Телеграм-канал «Острожно, Петербург».

Исполнитель должен будет приготовить и привезти все необходимое, включая стулья. Посуда должна быть из стекла и фарфора, а приборы только из нержавеющей стали. Для банкетного формата столы должны быть закрыты фуршетными юбками одинакового цвета и фасона. Для официантов установлен дресс-код: темные брюки или юбка и белая рубашка или блуза.