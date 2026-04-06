Из зоны затопления в Дагестане эвакуировали больше четырех тысяч человек

Даниил Александров
Фото: Мойка78

В конце марта из-за сильных ливней в Дагестане произошло крупное наводнение. Подтопило больше двух тысяч домов, погибли три человека, в том числе ребенок.

По данным на шестое апреля, подтопленными остаются 2,07 тысячи домов, 1,8 тысячи участков и 173 дороги. В пунктах временного размещения находятся 731 человек, включая 241 ребенка. В Махачкале из-за размыва грунта обрушилась пристройка к многоквартирному дому, спасатели эвакуировали 500 человек.

Наиболее сложная обстановка в Дербентском район. Именно там прорвало дамбу водохранилища. Вода затопила несколько сел и поселок. Из зоны бедствия вывезли свыше четырех тысяч человек, в том числе 823 ребенка. К ликвидации последствий привлекли больше трех тысяч специалистов и 866 единиц техники, пишет 360.ru

В наводнениях погибли три человека. Так, в одном из сел под завалами нашли тело женщины. На трассе «Кавказ» в реку упали две машины. Спасателям удалось вытащить из воды четырех человек, но женщина и ребенок скончались в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим. Глава Дагестана Сергей Меликов провел экстренное заседание оперативного штаба и заявил, что многие затопленные дома построены прямо в русле реки, а аварийные дома имеют положительные заключения надзорных органов.

