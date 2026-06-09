УФАС проверит рекламу «Совкомбанка» после жалобы абонента

Санкт-Петербургское УФАС возбудило дело в отношении ПАО «Совкомбанк» после распространения рекламных сообщений без согласия абонента. Поводом послужила жалоба гражданина, который не давал разрешения на получение рекламы.

Представители антимонопольного ведомства получили жалобу на рекламное сообщение от «Совкомбанка». Заявитель сообщил, что не давал своего согласия на получение рекламы.

Отсутствие такого согласия может являться нарушением закона. Антимонопольщики напомнили, что распространение рекламы по сетям электросвязи допускается только при условии предварительного согласия абонента. При этом реклама признается распространенной без согласия, если рекламораспространитель не докажет обратное.

Кроме того, в рекламном сообщении отсутствовало наименование лица с указанием организационно-правовой формы, оказывающего услугу. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Санкт-Петербургу.

В итоге было возбуждено дело о нарушении закона о рекламе в отношении «Совкомбанка». Если вина банка будет доказана, ему грозит административный штраф.